60.7 مليار درهم مكاسب الأسهم في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي ـ وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي في 5 جلسات نحو 60.7 مليار درهم بدعم عمليات شراء قوية استهدفت الأسهم القيادية، بالتزامن مع الإعلان عن إدراجات جديدة مرتقبة في الأسواق.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.818 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى 2.878 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس منها 2.3 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي المالي و578.7 مليارات درهم للأسهم في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 7.4 مليارات درهم خلال الأسبوع منها 6.07 مليارات درهم في سوق أبوظبي و1.35 مليار درهم في سوق دبي وتم التداول على نحو 1.78 مليار سهم عبر تنفيذ نحو 86 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية «فاداكس 15» بنحو 3.67 % إلى 10099.15 نقطة فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 3.46 % ليغلق عند 10113.84 نقطة.

ودعم مكاسب سوق أبوظبي ارتفاع «العالمية القابضة» 7.53% مع تصدره قائمة الأنشط بالقيم مستقطباً سيولة بنحو 1.58 مليار درهم، كما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 3.77 % و«طاقة» 3.57% و«ملتيبلاي» 3.5 % و«أبوظبي الأول» 3.35 % و«أي آند» 2.52 % و«أبوظبي الإسلامي» 1.89 % و«أبوظبي التجاري» 1.79 %.

وحقق سهم «طيران أبوظبي» أكبر وتيرة صعود خلال الأسبوع بنسبة 40.36 % بعد إعلان «القابضة» تقديم عرض إلى شركة طيران أبوظبي يتضمن دمج حصصها البالغة 100 % في شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية إضافة إلى حصتها البالغة 50% من رأس مال شركة «جال»، لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.66 % أو 22.1 نقطة عند 3398.67 نقطة بدعم مكاسب مؤشر قطاع العقار 1.83 % ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.83 %، فيما زاد مؤشر قطاع الاستثمار بنحو 0.08 %.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم العقار مع نمو «إعمار العقارية» 2.29 % و«ديار» 7.3 % و«الاتحاد العقارية» 2.7%، كما زادت أسهم البنوك مع نمو «دبي الإسلامي» 1.16 % و«الإمارات دبي الوطني» 0.77 %، وفي قطاع الاستثمار صعد «سوق دبي المالي» بنسبة 1.4 %، ونما في قطاع النقل «العربية للطيران» بنسبة 0.49 %.

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