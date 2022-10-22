«فيتش» تثبت التصنيفات الائتمانية لـ 3 بنوك إماراتية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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ثبّتت «فيتش» تصنيفاتها لـ3 بنوك إماراتية هي «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» وتوقعت بقاء الظروف التشغيلية السائدة في مختلف بنوك الإمارات بصفة عامة قوية خلال الربع الأخير من 2022 وعام 2023 بأكمله.

وأكدت الوكالة تصنيف الجدارة الائتمانية طويلة الأمد لـ«الإمارات دبي الوطني» عند «+A» وهي من درجات الفئة المتوسطة العليا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تصنيفها للجدارة الائتمانية قصيرة الأمد للبنك عند «F1»، والجدوى المالية عند الدرجة «+bb».

وثبّتت «فيتش» تصنيفها للجدارة الائتمانية طويلة الأمد لدى «أبوظبي الأول» عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تصنيف الجدارة الائتمانية قصيرة الأمد للبنك عند «F1» والجدوى المالية عند الدرجة «-a».

كما ثبّتت «فيتش» تصنيفها للجدارة الائتمانية طويلة الأمد لدى «أبوظبي التجاري» عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تصنيف الجدارة الائتمانية قصيرة الأمد للبنك عند «F1» والجدوى المالية للبنك عند «+bb».

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