ورش توعوية لزوار «ديكوبيلد» من برنامج الشيخ زايد للإسكان

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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قال المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن البرنامج ينظم مجموعة من الورش التوعوية والتثقيفية للمواطنين المقبلين على بناء منازلهم أو يستهدفون إجراء أعمال للديكور خلال معرض «ديكوبيلد».

وتقوم الورش بالتعريف بخدمات البرنامج، سواء فيما يخص السكن أو الاستدامة، والحقوق والواجبات في عقود إنشاء المسكن، وصولاً للتعريف بمشروعات الإسكان الحكومي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من المشاركة في رعاية المعرض، ولتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الإسكانية في الدولة، وبما ينعكس إيجاباً على توفير تجارب مفيدة وإيجابية للمستفيدين من الخدمات الإسكانية من المواطنين.

تطور كبير

وأضاف أن الدورة السادسة لمعرض «ديكوبيلد 2022»، التي تنعقد بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى الغد، تشهد عرض منتجات حديثة من الخامات الخاصة بالبناء والديكور، ما يوفر فرصة جيدة للتعرف على آخر المستجدات العالمية في هذا الشأن، خاصة أن هناك تطوراً كبيراً يشهده قطاع البناء والإنشاءات، وهو ما يجب مواكبته من خلال مثل هذه المعارض، والاستفادة منها في تصميم مشروعات البرنامج المستقبلية.

وبين أن الإمارات تهتم بقطاع الإسكان وتمنحه الأولوية، من خلال خططها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية، وأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين هي أهداف استراتيجية يسعى البرنامج إلى تحقيقها، مشيرا إلى خدماتهم التي يوفرونها لمساعدة المقبلين على البناء، مثل مكتبة «تصاميم زايد» والتي تضم ما يقارب 150 نموذجاً وتصميماً لمساكن راعى فيها البرنامج متطلبات واحتياجات الأسر المواطنة.

خدمات إسكانية

وتوفر المكتبة تصاميم نماذج الوحدات السكنية التي تتناسب مع حجم الأسر والمتغيرات المختلفة، وأن هذه التصاميم يتم تطويرها بشكل آني لكي تواكب المستجدات واحتياجات المستفيدين، خاصة أنها تسهل كثيراً على المقبلين على بناء منازلهم من خلال ما توفره من معلومات ونماذج إسكانية جاهزة يمكن اختيار الأنسب لهم من بينها.

ويشارك بمعرض «ديكوبيلد» أكثر من 90 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، فيما يجمع العديد من المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالإسكان، وعدد كبير من الشركات العاملة في قطاع مواد البناء والمقاولات والديكور والاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي والمعماري والبنوك ومؤسسات التمويل، وشركات الأثاث والمصاعد والإضاءة وخدمات البيوت الذكية، التي تعرض أحدث المنتجات في هذه القطاعات المهمة.

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