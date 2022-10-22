الإمارات تشارك إلى جانب عمالقة التكنولوجيا بمعرض «سيتك» في اليابان

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد المعرض المشترك للتقنيات المتقدمة (سيتك) مشاركة عدد من الشركات التكنولوجية الإماراتية للمرة الأولى، والذي افتتح أبوابه في 18 أكتوبر الجاري بمشاركة عمالقة التكنولوجيا في العالم.

وخلال زيارته لجناح الإمارات في معرض «سيتك»، قال شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان إن مشاركة الدولة بالمعرض للمرة الأولى تحظى بأهمية بالغة، وتعتبر مصدر فخر كونها تسهم ببناء جسور التعاون وتسليط الضوء على ريادة قطاع التكنولوجيا في الإمارات.

وقال مسعود رحمة المسعود، ممثل جمعية الصداقة بين الإمارات واليابان، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين: «ترتبط الإمارات بعلاقات راسخة مع اليابان، حيث يواصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نموه، إذ بلغ 125.2 مليار درهم في 2021».

وشارك وفد رسمي ضم مسعود المسعود، ود. خديجة العامري، وكارل ماغنوس أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، والمهندس خليفة الجزيري الشحي مستشار قطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وحمد الزعابي مدير إدارة تقنية المعلومات باقتصادية أبوظبي، والمهندس خالد الكعبي مهندس أمن المعلومات في دائرة البلديات والنقل بأبوظبي.

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