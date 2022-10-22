«دبي التجاري» يبرم شراكة لتسهيل التحويلات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن بنك دبي التجاري وشركة Hello Paisa، التابعة لشركة دايتونا كابيتال مانجمنت لتحويل الأموال التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، عن شراكة استراتيجية لتسهيل عملية تحويل الأموال بشكل فوري بين الإمارات وكل أنحاء العالم. وقّع الاتفاقية الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وموسى مانجرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «هالو»، خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي للبنك.

وقال بيرند فان ليندر: سعداء بالشراكة التي ستمكن عملاءنا من الاستفادة من منصة تقنية متطورة مصممة خصيصاً لتحويل الأموال بسلاسة وبشكل فوري إلى الحسابات المصرفية، والمحافظ الرقمية أو استلامها نقداً من خلال مواقع الاستلام النقدي باستخدام تطبيق CBD للموبايل أو من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

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