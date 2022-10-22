«ريف ترست» التجارية تعين سفيراً جديداً للعلامة

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت شركة «ريف ترست»، الشركة العالمية للإقامة والمواطنة عن طريق الاستثمار، عن تعاقدها مع لاعب كرة القدم ميكيل أوبي ليكون سفيراً لعلامتها التجارية. وبدأ ميكيل أوبي، أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجاً في القارة السمراء، مسيرته المهنية مع نادي بلاتو يونايتد المحلي، قبل أن ينضم إلى نادي لين النرويجي في سن 17 عاماً في عام 2004.

وفي عام 2006، انتقل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي حيث لعب معه 11 عاماً، قبل الانتقال إلى الصين للعب في تيانجين تيدا في عام 2017. وأعلنت الشركة عن تعاقدها مع ميكيل في حفل حضره نخبة من الإعلاميين والمؤثرين الاجتماعيين.

ويأتي الحفل الذي انعقد في ديسيو، برج «ذا أوبوس»، بمنطقة الخليج التجاري، للإعلان عن جون ميكيل أوبي كأول سفير لعلامة «ريف ترست» بعد توسع الشركة الناجح عالمياً في أفريقيا وافتتاحها لمكاتب في كل من نيجيريا ومصر وباقي دول الشرق الأوسط خلال العقد المنصرم.

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