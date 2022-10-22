«لابريري» تطرح «سكن كافيار هارموني لكسيتريه»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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طرحت لا بريري مستحضراً جديداً هو «سكن كافيار هارموني لكسيتريه»، حيث ابتكرت لا بريري تركيبة مثالية من مكونات الكافيار الخاصة بها، معززةً بمكون نشط ذات فعالية عالية، مصمم لمساعدة تقوية البشرة وإعادة تعزيز كثافتها.

النتيجة تركيبة كافيار انفينيت: 35 سنة من إتقان علوم الكافيار. ويمثل المستحضر المشبع بتركيبة كافيار انفينيت مقاربة جديدة لرفع البشرة وشدها حيث تذوب حبيبات المستحضر، المركبة بواسطة تقنية علم السوائل الميكروية، في الجل المحيط بها عند وضعها.

فتتحول بنيتها إلى مستخلص خفيف الوزن يشبع البشرة بإحساس فوري بالاشتداد ولمسة نهائية ساتينية ناعمة. ومع الوقت، تبدو معالم الوجه أكثر تحديداً، مع شعور باستعادة كثافة البشرة، وتخفيف من مظهر التجاعيد. تم إتقان تجانس الشباب. ويتميّز تصميم علبة المستحضر بازدواجية ديناميكية بالشكل والوظيفة.

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