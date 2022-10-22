«تومي هيلفيغر» تتألق على واجهة برج خليفة بمونوغرام جديد

المصدر: دبي - البيان

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تألقت علامة تومي هيلفيغر، التي تملكها شركة «بي في إتش كورب» على واجهة برج خليفة في دبي للاحتفال بإطلاق مونوغرام TH الجديد والمجموعة التي تتزيّن به. استقى الرسّام والمصمم الغرافيكي البريطاني فيرغوس بورسيل الإلهام من الأنماط الكلاسيكيّة في أرشيف علامة تومي هيلفيغر وأعاد تصميم حرفَي T وH بشكل متداخل وبأحجام متباينة لابتكار مونوغرام TH الجديد.

كما: زيّنت صور من مونوغرام TH برج خليفة الأيقوني وتزامنت مع فعاليّة مُميّزة بحضور وسائل الإعلام والمبدعين وأهم الشخصيّات على وسائل التواصل الاجتماعي وأصدقاء العلامة في كلوب لاونج فندق العنوان وسط المدينة. وقد تحقّق هذا العَرض بالتعاون مع مجموعة أباريل التي تُعدّ الشريكة الإقليميّة للعلامة.

تعدّ تومي هيلفيغر إحدى أشهر العلامات الفاخرة في العالم في مجال أسلوب الحياة منذ أن أبصرت النور في 1985 وبلغت مبيعات تومي هيلفيغر 9.3 مليارات دولار في 2021 ويتولّى تشغيل العلامة نحو 16 ألف شريك حول العالم، ولها حضور في 100 بلد وأكثر من 2000 متجر، بما فيها متجرها العالمي الرئيسي الأكبر على الإطلاق، على موقع tommy.com.

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