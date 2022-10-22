703 ملايين أرباح «الجرافات البحرية الوطنية» في 9 أشهر بنمو 40 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، إحدى كبرى الشركات في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، قفزة في صافي أرباحها بنسبة بلغت 40.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لتصل إلى 703 ملايين درهم، مقارنة بصافي أرباحها البالغ 501 مليون خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وجاءت النتائج الإيجابية انعكاساً لنجاح استراتيجية التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمال المجموعة، وإنجاز المزيد من المشاريع في دولة الإمارات والخارج، مع مواصلة الفوز بالمزيد من العقود لمشاريع في مختلف المجالات التي تنشط بها المجموعة. وفازت المجموعة بعقود قيمتها 2000 مليون درهم خلال الربع الثالث 2022، ما يرفع قيمة العقود التي فازت بها خلال العام الحالي إلى 9267 مليون درهم. وحققت المجموعة نمواً في إيراداتها بنسبة 12.9 %، لتصل إلى 6072 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بإيرادات الفترة المقابلة عام 2021 والبالغة 5380 مليون درهم. وخلال الربع الثالث، ارتفعت إيرادات المجموعة بـ 19.6 % لتصل إلى 2526 مليون درهم، بينما تجاوز نمو صافي الأرباح 11 % لتصل إلى 300 مليون درهم.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 13.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 7 % عن إجمالي أصولها البالغ 12.9 مليار درهم خلال 31 ديسمبر 2021. واستمرت أعمال المجموعة بالنمو والتوسع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مع تحقيق المزيد من التقدم في مشاريع استراتيجية رئيسية قيد التنفيذ تشمل أعمال حقلي حيل وغشا لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والاتفاقيات طويلة الأجل مع أرامكو السعودية، ومشروع قطار الاتحاد.

استراتيجية

قال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «نواصل الحفاظ على نسب نمو متميزة وصحية ونطلق شراكات جديدة من شأنها تعزيز محفظة أعمالنا المتنامية في الإمارات والخارج لدعم استراتيجية التوسع المدروس. وتتنوع قائمة مشاريعنا الحالية والمستقبلية، سواء على مستوى القطاعات أم النطاق الجغرافي، الأمر الذي يؤكد أننا نمضي وفق رؤية واضحة وطموحة من أجل تحقيق المزيد من النمو وأفضل العوائد الاستثمارية».

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