16.9 % زيادة مؤشر فاداكس 15 بسوق أبوظبي بنهاية الربع الثالث

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية مسار نموه الطموح مسجلاً زيادة بنسبة 16.9 % في المؤشر المرجعي للسوق، مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 (مؤشر فاداكس 15)، خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث.

وجاءت هذه المكاسب نتيجة لزيادة عدد المستثمرين من المؤسسات والأفراد في السوق، وارتفاع نشاط التداول في سوق صناديق المؤشرات المتداولة سريع النمو لدى السوق بالإضافة إلى عمليات الإدراج الجديدة، وطرح مؤشر جديد تم تطويره بالتعاون مع شركة «فوتسي راسل».

وارتفعت قيم التداول (بيعاً وشراءً) في السوق إلى 648.9 مليار درهم للفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، مقارنة مع 495 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 31 %.

وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية إلى 19.8 مليار درهم خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، مقارنةً بـ7.1 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنمو قدره 176 %، هذا بجانب زيادة قيم الأسهم المتداولة من قبل المستثمرين من المؤسسات بنسبة 28.7 % ارتفاعاً إلى 541.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 59.7 % لتصل إلى 2.2 تريليون درهم مع نهاية الربع الثالث من العام بالمقارنة مع 1.38 تريليون درهم خلال الفترة ذاتها من 2021.

كما شهدت الفترة حتى نهاية الربع الثالث ارتفاع قيم التداول في صناديق المؤشرات المتداولة في السوق بنسبة 744 % لتصل إلى 886.9 مليار درهم، مقارنةً بـ105 مليارات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يجعل سوق صناديق المؤشرات المتداولة لدى السوق الأكثر سيولة ضمن فئته في المنطقة.

احتفاء

أحيا سوق أبوظبي العالمي الذكرى السنوية السابعة لتأسيسه، والتي نظمها السوق للاحتفاء بمجتمعه. وبهذه المناسبة، قام أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي بجولة تفقدية في حول المركز المالي الدولي، سوق أبوظبي العالمي التقى خلالها المؤسسات المحلية والدولية التي تعمل ضمن نطاق سلطة السوق. وتم خلال تلك اللقاءات مناقشة آخر مستجدات نمو وتطور مجتمع الأعمال في السوق والإطلاع على خططهم المستقبلية للنمو والتوسع في المنطقة .

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