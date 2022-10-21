دبي للسلع المتعددة يستضيف مسابقة لتحميص القهوة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، استضافة 18 من أفضل محامص القهوة من دول مجلس التعاون الخليجي في أول نسخة على مستوى الشرق الأوسط من مسابقة تحميص القهوة «شوت إن ذا دارك». وشهدت المسابقة، التي استمر تنظيمها في جميع أنحاء جنوب أفريقيا لأكثر من خمسة أعوام، مشاركة المتسابقين بثلاثة أنواع من حبوب القهوة الخضراء من إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتنزانيا، حيث قاموا بتحميص كل نوعٍ على حدةٍ وحضروا لاحقاً مزيجاً رائعاً من الإسبريسو.

وتم اختيار إيمانويل فيلورا من «جولد بوكس كوفي روسترز» ومقرها دبي الفائز بالمسابقة. وفاز كل من «إمباير كوفي» من قطر و«آرتشر كوفي» من دولة الإمارات بالمركز الثاني والثالث في المسابقة.

وانطلاقاً من مكانة دبي كبوابة عالمية لتجارة البن، تأتي هذه المسابقة بمثابة منصة تربط مجموعة واسعة من المهتمين ضمن مجتمع القهوة، بدءاً من المزارعين، مروراً بمحامص البن وأصحاب المقاهي، وصولاً إلى المصدرين وتجار التجزئة، ما يسهم في خلق العديد من الفرص التجارية ودعم تبادل المهارات والمعارف على مستوى مجتمع تحميص القهوة.

ويواصل مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي يمتد على مساحة 7500 متر مربع ويتم التحكم بدرجة حرارته، جذب الشركات العالمية وزيادة حجم التبادل التجاري للإمارة في مجال البن. ويدعم المركز صناعة القهوة بأكملها بداية من المحصول وصولاً إلى المستهلك من خلال تقديم دعم لوجستي فعال من حيث التكلفة، بالإضافة إلى بنية تحتية وخدمات ذات مستوى عالمي تربط الأسواق الاستهلاكية سريعة النمو ببعض الدول الرئيسية المنتجة للبن في العالم. وسجل المركز نمواً قوياً في حجم تجارة البن وزيادة في عدد الأفراد المسجلين خلال الأشهر الماضية، ما يؤكد على مكانة دبي كمركز عالمي على مستوى القطاع.

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