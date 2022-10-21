«بركة العقارية» تستعرض مشاريعها المستقبلية

المصدر: أبوظبي – البيان

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أقامت شركة بركة العقارية إحدى شركات مجموعة بن حم احتفالاً للتعريف بمشاريعها العقارية المستقبلية، وذلك في فندق هيلتون أبوظبي في جزيرة ياس بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، والشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم، والشيخ أحمد بن مسلم بن حم، والشيخ سالم بن مسلم بن حم.

وتم عرض مقاطع مصورة تظهر أبرز المشاريع التي تعمل عليها شركة بركة. وتحدث الدكتور حسام العامري مدير عام الشركة عن خطة الشركة وأهدافها في المستقبل من خلال عرض تسلسل زمني يظهر استراتيجية الشركة خلال السنوات القادمة.

وقال الشيخ مسلم بن حم: يحظى القطاع العقاري في الإمارات باهتمام كبير من المستثمرين مع تحسن عوامل السوق الداعمة للشراء ما زاد الطلب على العقارات في الفترة الأخيرة محلياً وخارجياً، في ظل جاذبية القطاع، حيث يعتبر أحد أبرز الملاذات الآمنة للاستثمار. وأكد أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعيش حالة من الازدهار في مختلف القطاعات الحيوية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام العامري: «إن خبرات الشركة في السوق مستقاة من خبرات وتاريخ مجموعة بن حم، والتي راكمت خبرات كبيرة من مجالات متعددة تاركة بصمة في 50 عاماً التي تلت نشأتها».

ويعد مشروع «ياس باي» في جزيرة ياس أبرز المشاريع الحيوية في الوقت الحالي، ويتميز المشروع بكونه وجهة بحرية جديدة لأبوظبي، وبالقرب من المرافق الترفيهية، كما سيضم ثلاث مناطق أساسية هي «الواجهة البحرية»، و«ريزيدنسز في ياس باي» و«المنطقة الإبداعية - ياس»، وذلك على مساحة تصل إلى 14 مليون قدم مربعة.

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