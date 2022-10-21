32.7 مليون درهم أرباح «إيزي ليس» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة إيزي ليس لحلول التنقل، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي، نتائجها المالية وقرارات اجتماع مجلس الإدارة للربع الثالث من عام 2022، بزيادة 17 % عن تقديرات السوق.

وحققت إيزي ليس صافي ربح مستقل قدره 32.73 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى بنسبة 32 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر 156.1 مليون درهم مقارنة بـ 103.99 ملايين في الفترة نفسها من العام السابق.

وتوسعت الشركة في سوقها المحلية، في الإمارات حيث تسعى للوصول إلى 30 ألف دراجة نارية بحلول نهاية عام 2022، مما يضاعف حجم أسطولها عن العام السابق، ولقد استحوذت على 55 % من نادي الكابتن كلوب، أكبر نادي للقوارب في الإمارات بقيمة 70 مليون درهم كخطوة نحو تنويع حلول التنقل. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 91.7 % لتصل إلى 249.58 مليوناً في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 130.15 مليوناً في بداية العام.

كما سجلت مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات أعلى أرباحها على الإطلاق، وقالت الشركة مطلع هذا العام أنها ستتجاوز توقعات السوق. كما أنها ارتفعت بنسبة أكثر من 219 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 108 ملايين درهم إماراتي، وحصدت المكافآت من وحدات الأعمال والشركات التابعة للأداء القوي.

وعلق مطر اليبهوني، رئيس مجلس إدارة ايزي ليس: «يوضح أداؤنا في الربع الثالث استمرار قوتنا ومرونتنا في جميع أعمالنا. كان نمو إيزي ليس هذا الربع قوياً للغاية في سوق الإمارات عبر أسواق التوصيل التقليدية والجديدة.

وستفتتح إيزي ليس فروعاً محلية لها في السعودية والبحرين قبل نهاية هذا العام، مستهدفة حصة 10 % بحلول نهاية عام 2023 من سوق السعودية، والتي تبلغ حالياً 36 مليون عملية تسليم شهرياً. كما تهدف إلى الاستحواذ على 10 % من سوق البحرين بحلول عام 2025، حيث توظف حالياً 25000 دراجة نارية للتوصيل.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ليس: يأتي دخولنا السعودية والبحرين استجابة للطلب الكبير الذي تلقيناه من السوقين على حلول التنقل الخاصة بنا. وهذه خطوة مهمة في تطور الشركة، ونرى الإمكانات العالية للشراكة مع عملاء جدد وحاليين في هذه الأسواق سريعة النمو. وتتوسع إيزي ليس بسرعة بسبب نمو خدمات التوصيل المتنوعة. وقد وقعت الشركة عقداً مهما هذا العام لدعم خدمات النقل والخدمات اللوجستية لمجموعة بريد الإمارات «البريد الأخير». وبموجب عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات، سوف توفر إيزي ليس للمشغل البريدي الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة أسطولاً من الدراجات النارية، وحزمة تسجيل كاملة، وتأمين ضد الحوادث، وصيانة كاملة، وتتبع ومساعدة على الطريق.

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