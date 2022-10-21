الأسهم المحلية تعزز مكاسبها وتربح 60.7 مليار درهم خلال أسبوع

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 60.7 مليار درهم بدعم عمليات شراء قوية استهدفت الأسهم القيادية بالتزامن مع الإعلان عن إدراجات جديدة مرتقبة في الأسواق.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.818 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.878 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم موزعة بواقع 2.3 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و578.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 7.4 مليار درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 6.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.35 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.78 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 86 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية "فاداكس 15" بنسبة 3.67% ليغلق عند 10099.15 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 3.46% ليغلق عند 10113.84 نقطة.

ودعم مكاسب سوق أبوظبي ارتفاع "العالمية القابضة" بنسبة 7.53% مع تصدره قائمة الأنشط بالقيم مستقطباً سيولة بنحو 1.58 مليار درهم، كما ارتفع "أدنوك للتوزيع" 3.77% و"طاقة" 3.57% و"ملتيبلاي" 3.5% و"أبوظبي الأول" 3.35% و"أي آند" 2.52% و"أبوظبي الإسلامي" 1.89% و"أبوظبي التجاري" 1.79%.

وحقق سهم "طيران أبوظبي" أكبر وتيرة صعود خلال الأسبوع بنسبة 40.36% بعد إعلان "القابضة" تقديم عرض إلى شركة طيران أبوظبي يتضمن دمج حصصها البالغة نسبتها 100% في شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية إضافة إلى حصتها البالغة 50% من رأس مال شركة "جال"، لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.66% أو ما يعادل 22.1 نقطة ليغلق عند 3398.67 نقطة بدعم مكاسب مؤشر قطاع العقار بنسبة 1.83% ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.83% فيما زاد مؤشر قطاع الاستثمار بنحو 0.08%.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم العقار مع نمو "إعمار العقارية" 2.29% و"ديار" 7.3% و"الاتحاد العقارية" 2.7%، كما زادت أسهم البنوك مع نمو "دبي الإسلامي" 1.16% و"الإمارات دبي الوطني" 0.77%، وفى قطاع الاستثمار صعد "سوق دبي المالي" بنسبة 1.4%، ونما في قطاع النقل "العربية للطيران" بنسبة 0.49%.



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