اتحاد الغرف يبحث آليات تعزيز علاقات القطاع الخاص مع بيلاروسيا

المصدر: وام

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أكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، حرص مجتمع الأعمال الاماراتي وسعيه المستمر على استكشاف الفرص مع نظرائه البيلاروس، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين البيلاروس إلى استغلال الفرص في القطاعات الواعدة في دولة الإمارات مثل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات اللوجستية في قطاع النقل والشحن، لعقد المزيد من الشراكات التي تخدم اقتصاد البلدين الصديقين.

وشدد ابن سالم، خلال لقاءه سعادة أندري لوتيشينوك سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، بحضور ايفغيني لازاريف القنصل العام، وأحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية باتحاد الغرف، على ضرورة استثمار وتطور العلاقات بين البلدين الصديقين، للنهوض بالعلاقات التجارية والارتقاء بها للمستويات التي يتطلع إليها أصحاب الأعمال في كلا الجانبين وذلك ضمن الإمكانات المتاحة، مؤكداً أن اتحاد غرف الإمارات لن يدخر جهدا في سبيل تطوير علاقات القطاع الخاص وزيادة نمو التبادلات التجارية بين البلدين وتذليل مختلف التحديات التي تواجه ذلك.

ودعا إلى أن تكون دولة الامارات مركزا لإعادة توزيع المنتجات البيلاروسية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وشمال إفريقيا، وذلك لما تتمتع به دولة الإمارات من موقع جغرافي مهم كنقطة التقاء تجارية دولية، وخبرات أكاديمية مدربة في جميع مجالات العمل التجاري، وما تقدمه من تسهيلات وحوافز للمستثمرين.

وبحث الاجتماع أيضا، عدداً من الرؤى والتوصيات التي جاء بها مجلس الأعمال الإماراتي البيلاروسي والتي استهدفت تقوية وتنمية حجم التبادلات التجارية بين البلدين الصديقين، والدعوة إلى تكثيف زيادة تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية، وإقامة مختلف الفعاليات المشتركة بين الجانبين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية بيلاروسيا، عن شكره وتقديره للدور الفاعل الذي يبذله اتحاد غرف الإمارات في تمكين القطاع الخاص الإماراتي، ولما يقوم به من أدوار وجهود فاعلة لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وبيلاروسيا.

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