"النقد العربي": سوق أبوظبي يتقدم البورصات العربية خلال الربع الثالث بمكاسب 58.3 مليار دولار

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صندوق النقد العربي عن تقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية على البورصات العربية خلال الربع الثالث من العام الجاري بمكاسب سوقية تجاوزت 58.3 مليار دولار.

وأضاف الصندوق، في النشرة الفصلية لأسواق المال العربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي ارتفعت من 542.42 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 600.76 مليار دولار في نهاية الربع الثالث 2022.

وأوضحت أن سوق دبي المالي حقق مكاسب سوقية بقيمة 13.14 مليار دولار خلال الربع الثالث ليرتفع رأس ماله السوقي من 143.57 مليار دولار في نهاية الربع الثاني إلى 156.7 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأشارت إلى أن القيمة السوقية في بورصات كل من مسقط ومصر والكويت وقطر سجلت ارتفاعاً كذلك بنحو 2.39 و3.60 و4.77 و5.85 مليار دولار على التوالي. كذلك شهدت بورصات كل من فلسطين ودمشق والبحرين ارتفاعاً في القيمة السوقية بنحو 100.25 و106.45 و676.41 مليون دولار على الترتيب.

وأوضحت النشرة أن غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية شهدت تبايناً غلب عليه التحسن النسبي في نهاية الربع الثالث من عام 2022، رغم حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي شهدتها غالبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وعدد من الأسواق الناشئة خلال الربع الثالث 2022.

وأشارت النشرة إلى أن الأداء الفردي للأسواق المالية العربية خلال الربع الثالث جاء متبايناً غلب عليه الارتفاع، حيث ارتفعت مؤشرات الأداء في إحدى عشرة بورصة عربية، مقابل تسجيلها تراجعاً في خمس بورصات عربية.

وسجلت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعةً خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 168.47 مليار دولار، فيما وصلت أحجام التداول إلى نحو 118.69 مليار سهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز