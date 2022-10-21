أبوظبي التجاري يتصدر خليجياً بقائمة «فوربس» لأفضل جهات التوظيف

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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تصدّرت مجموعة بنك أبوظبي التجاري، قائمة المؤسسات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، وحلّت بين الشركات الخمس الأوائل في المنطقة ضمن قائمة «أفضل جهات التوظيف في العالم لعام 2022»، التي أصدرتها مجلة «فوربس» خلال أكتوبر الجاري، بعد إجراء استطلاع للآراء، شمل 800 شركة عالمية في 57 دولة حول العالم.

وشارك في الاستطلاع، الذي أجرته «فوربس»، بالتعاون مع شركة أبحاث السوق «ستاتيستا»، 150 ألف موظف من جميع أنحاء العالم. وتم اختيار الشركات المدرجة في قائمة «فوربس». وضمّت القائمة 9 شركات فقط من منطقة الشرق الأوسط، فيما كان بنك أبوظبي التجاري، المؤسسة المصرفية الوحيدة المدرجة في القائمة من دولة الإمارات. وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لإيماننا العميق بدور الموظفين في نجاح البنك. ونحن حريصون دوماً على أن يبقى الاهتمام بموظفينا على رأس أولوياتنا الاستراتيجية.

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