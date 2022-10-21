1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.4 مليار درهم، حيث تم تسجيل 446 مبايعة بقيمة 1.13 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 241.58 مليون درهم، و401 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 886.89 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في المنطقة نفسها. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 24 مليوناً.

وجاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 227 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 38 مليوناً.

وسجلت الرهونات 162.57 مليون درهم، منها 16 رهن أراضٍ بقيمة 36.44 مليون درهم، و65 رهن فلل وشقق بقيمة 126.13 مليون درهم، أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 19 مليون درهم، ورهن بمنطقة مرسى دبي بقيمة 18 مليوناً. وتم تسجيل 22 هبة بقيمة 109.4 ملايين، أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 60 مليون درهم، وأخرى في الثنية الخامسة بـ 12 مليوناً.

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