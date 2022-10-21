«إعمار» تطلق برجاً جديداً في مجمع «إمارات ليفينج»

المصدر: دبي – بشار باغ

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أطلقت شركة إعمار العقارية مشروع برج «جولف هايتس» ضمن مجمع «إمارات ليفينج» أو «إيميرتس ليفينج»، ليكون بذلك أحدث إضافة من الأبراج السكنية في أعرق مجمع سكني فاخر في دبي، ويقع البرج بالقرب من مدرسة ريجيت الدولية ومجمع الروضة «جرينز».

ويتكون البرج من 43 طابقاً تشمل 277 وحدة سكنية تتضمن شققاً بغرف واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف. وتتيح إعمار للمستثمرين جدولاً مرناً للسداد يتضمن 8 دفعات تشكل كل منها 10 % من ثمن الوحدة على أن يتم تسديد الـ 20 % المتبقية عند التسليم في ديسمبر 2026.

تعد منطقة «إيميرتس ليفينج» أعرق مجمع سكني مسور في دبي، وتضم عدداً من المجمعات السكنية وهي تلال الإمارات «إميريتس هيلز، والسهول» ميدوز والبحيرات «ليكس»والينابيع «سبرينغز» ويضم مساحات خضراء وملاعب للجولف وغيرها من المرافق. وتمتد «إيميرتس ليفينج» على مساحة 120 مليون قدم مربعة وتضم 8654 فيلا فاخرة ويقطنها 40 ألف نسمة.

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