اتجاهات جديدة تحكم مستقبل أسواق الفوركس

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكد خبراء في صناعة الفوركس أن دخول الذكاء الاصطناعي أسواق الفوركس من شأنه أن يعزز إنتاجية المستثمرين من خلال تحسين إدارة مخاطر استثماراتهم وتوفير الوقت واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دراية. جاء ذلك على هامش «فوركس إكسبو دبي» الذي اختتمت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي أمس بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية، وحضور أكثر من 10 آلاف مستثمر.

وحدد أوكتافيان باتراسكو الرئيس التنفيذي في شركة كابكس.كوم، ثلاثة اتجاهات رئيسية يرى أنها ستبرز بقوة في أسواق الفوركس في المستقبل. وأضاف أن الاتجاه القادم هو أن التقنيات الحديثة ستغير كثيراً الطريقة التي تدار بها الثروات، بمعنى أنه سيكون لدى المستثمر خيارات كثيرة للتداول كانت في السابق متاحة فقط لكبار المستثمرين. وأوضح: في السابق، إذا كان لديك الكثير من المال وموارد التمويل، فستذهب إلى أماكن تقليدية مثل سويسرا أو الولايات المتحدة للبحث عن أحد المصرفيين أو الخبراء لمساعدتك في عملية التداول، لكنك لن تكون الآن بحاجة للبحث عن خدمات مصرفي أو خبير خاص، حيث يمكنك الحصول على كل ما تريد وأكثر «بطريقة آلية» من خلال أحد التطبيقات، بتكلفة أقل بكثير، أي أن التكنولوجيا الجديدة ستوفر هذه المزايا وأكثر، وتشكل بذلك أحد الاتجاهات الجديدة.

وأما الاتجاه الثاني، فقال باتراسكو إنه يتمثل في توفر الكثير من النماذج التي تعتمد على التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي. وأما الاتجاه الثالث، فأعتقد أنه لن يتعين الذهاب إلى البورصة لتداول الأسهم، وسيتم الاعتماد على آلية التداول من نظير إلى نظير أو من شخص إلى آخر، لذلك لن يكون هناك الكثير من الوسطاء، وبالتالي ستكون العمولة أقل بكثير.

ونصح أشرف دريد، الرئيس التنفيذي في شركة «إكس تي بي» XTB للوساطة والحلول المالية، المستثمرين الأفراد في الفوركس بعدم زيادة الرافعة المالية إلى أكثر من 30 ضعفاً، وقراءة الأخبار الموثوقة بشكل مستمر عن حال الأسواق. وأضاف: رغم أن الذكاء الاصطناعي يمكنه جمع المزيد من البيانات بشكل أسرع، ومساعدة المتداولين على زيادة أرباحهم من خلال تحليل البيانات، إلا أنه من المهم أن يبقى المستثمر على اطلاع والبحث عن منصات تدعم العميل، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 67 % من المستثمرين يخسرون أموالهم بسبب التسرع وعدم قراءة المؤشرات بتمعن ودراية.

توفير الوقت

وقالت إليزابيث ريمانت مدير «يورمايند ميديا» لخدمات شركات الاستثمار: «يمكن أن يوفر استخدام الذكاء الاصطناعي الوقت، لأنه يلغي الحاجة إلى قضاء الوقت في تحليل السوق واتجاهاته، فبدلاً من قضاء الوقت في البحث، يمكن للمتداولين الوثوق بأن التكنولوجيا حللت بالفعل الاتجاهات السابقة، وتقدم أفضل المعلومات المتاحة من البيانات التي جمعتها».

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