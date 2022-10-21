تخفيضات كبيرة للمواطنين في «ديكوبيلد»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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افتتح المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري المدير العام لبلدية دبي، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة السادسة لمعرض «ديكوبيلد 2022»، الذي تنظمه «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»، بحضور عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الراعية للمعرض.

مشاركات

ويشارك بالمعرض الذي تختتم فعالياته في 23 أكتوبر الجاري أكثر من 90 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث يجمع المعرض العديد من المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالإسكان، إلى جانب مشاركة واسعة من الشركات العاملة في مجال مواد البناء والمقاولات والديكور والاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي والمعماري والبنوك ومؤسسات التمويل، ونخبة من أهم شركات الأثاث والمصاعد والإضاءة وخدمات البيوت الذكية، التي تعرض أحدث المنتجات في هذه القطاعات المهمة.

وقال محمد المري مساعد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة «محمد بن راشد للإسكان»: إن المعرض يشهد تخفيضات كبيرة تتراوح بين 20 ــ 30 % يقدمها أكثر من 90 شركة وعلامة تجارية للمواطنين، مشيراً إلى أن عدد المشاركين ارتفع بنحو 20 % عن العام الماضي، ما يعكس الإقبال الجيد على المعرض الذي يوفر فرصاً متنوعة للمواطنين الذين يسعون لبناء منازلهم أو تجديدها وصيانتها.

رعاية

وقال المري إنه تم اختيار الشركات العارضة بعناية، ضماناً لتقديم أفضل الخدمات والفرص والمنتجات. وتضم القائمة المتنوعة شركات بناء وديكور وتمويل واستشاريين، ما يشكل فرصة مهمة للمواطنين والحضور للحصول على أفضل الخدمات وبأسعار تنافسية، وكذلك لمن يحملون بطاقات «فزعة»، مشيراً إلى أن تجمع هذا العدد الكبير من الشركات يعد أمراً جيداً لعقد اتفاقات شراء وتوريد تنافسية وأقل من الموجود في السوق.

حلول

وتابع: إن جمع هذا العدد من العارضين تحت سقف واحد يتيح منصة مثالية للحصول على أحدث المعلومات والمنتجات في ما يخص كافة جوانب صناعة البناء والديكور المبتكرة عالمية المستوى، من خلال نخبة من أهم الشركات والجهات المعنية بكافة التخصصات الداخلة في قطاع بناء وتجهيز المساكن من مواد وحلول وأنظمة مبتكرة، وصيانة المساكن وتوسعتها وتجميلها، إلى جانب التقنيات والمنتجات الموفرة للطاقة والمياه والخدمات الذكية في المساكن.

ويأتي تنظيم المؤسسة للمعرض في إطار تحقيق رسالتها ومستهدفاتها الاستراتيجية المتمثلة في إسعاد المواطنين وتحسين جودة حياتهم بتنفيذ حلول إسكانية مبتكرة ومتنوعة، بما يحقق التوازن بين الجودة العالية والاستدامة وصولاً إلى ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي اعتمد مؤخراً ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة للمواطنين في دبي، في ظل الجهود لاستكمال النموذج التنموي والحضري للإمارة.

مواعيد

ودعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان المواطنين الحاصلين على الدعم الحكومي لبناء مساكنهم إلى زيارة المعرض الذي يشكل الخيار الأفضل لهذه الشريحة من المجتمع. ويستقبل الحدث زواره يومياً من العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، ما عدا الجمعة، حيث يفتح أبوابه للزوار من الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً.

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