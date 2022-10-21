ريفرلاند دبي ينظم عرض «لاند أوف لدجندز»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن ريفرلاند دبي، أحد المتنزهات الرئيسة ذات الطابع الأوروبي للترفيه وتناول المأكولات، في دبي باركس آند ريزورتس، إطلاق عرض «لاند أوف لدجندز» للسيارات، غداً السبت، من 2 - 10 مساءً، وذلك بمشاركة أكثر من 200 سيارة ودراجة نارية، ذات أشكال وتصاميم مميزة. يقام العرض المبهر للسيارات، الذي يقدم فرصة للعائلات والأصدقاء، لقضاء أوقات ممتعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتعاون مع «بتروفول»، شركة تصنيع زيوت محركات السيارات، و«هوت رايدز الإمارات»، نادي السيارات. ويشارك في الحدث مركبات رياضية فريدة، وأخرى قديمة الطراز، وكذلك سيارات رباعية الدفع. وسيستمتع الضيوف بمشاهدة مجموعة واسعة ومتنوعة من المركبات ذات المحركات القوية، والتصميمات المميزة، تشمل السيارات فائقة الأداء، والقوية، واليابانية والكورية، والكلاسيكية، والدراجات النارية، وغيرها.

وستتوزع عروض السيارات على المناطق الترفيهية الأربع في ريفرلاند، وهي: «القرية الفرنسية»، و«الرصيف»، «وبوابة الهند»، و«الجزيرة». ويعد الحدث مثالياً لعشاق السيارات الراغبين في الاطلاع عن كثب على السيارات والدراجات النارية المميزة. بينما يستطيع الضيوف من محبي الاستطلاع والفضول توجيه أسئلتهم المتعلقة بهذه السيارات إلى سائقيها، لأن ملاكها هم أفضل من يعرف بتفاصيلها! ويمكن للضيوف الاستمتاع بيوم من الترفيه المتجول، وبمجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات.

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