دبي ترسخ مكانتها وجهة للمعارض والفعاليات الدولية

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رسخت دبي مكانتها وجهة أولى للأحداث والفعاليات الدولية، خلال العام الجاري، عبر استضافة العديد من المؤتمرات والمعارض البارزة، التي تؤكد ريادتها في صناعة الفعاليات، وحاضنة مثالية لرسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية.

ويعد قطاع المعارض والمؤتمرات من أهم القطاعات المحركة لاقتصاد دبي، ومساهم أساسي في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، كما يعد هذا القطاع منصة حيوية، لتعريف العالم بما يتم تحقيقه من إنجازات، والاطلاع على تجارب العالم الأخرى، وتبادل المعارف والخبرات، وبناء العلاقات الدولية وخلق المزيد من الفرص والشراكات محلياً وعالمياً.

وعزز وجود البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة ووسائل النقل البري والجوي الفائقة، والانفتاح الثقافي والاستثماري، والخدمات والتشريعات، مكانة دبي وجهة دولية بارزة على خريطة الفعاليات العالمية المتخصصة، وقادتها إلى صدارة المنطقة في هذا القطاع الحيوي.

وتشهد دبي تنظيم العديد من المعارض والمؤتمرات، التي تستقطب آلاف الزوار والعارضين، في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية، حيث انطلقت في دبي، أول من أمس، فعاليات فوركس إكسبو دبي، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعالمية، ليكون أكبر معرض ومنصة في الشرق الأوسط للمستثمرين وقادة صناعة الفوركس، ومن المتوقع أن يصل عدد زائريه إلى أكثر من 10000 زائر، وذلك بعد أيام قليلة من أسدال الستار لى «جيتكس جلوبال» الأضخم في تاريخ المعرض العالمي.

وتستضيف دبي من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل فعاليات الدورة الــ45 لمؤتمر الاتحاد العالمي للمستشفيات، بحضور أكثر من 1000 مشارك، يمثلون أكثر من 60 دولة، كما تستعد لاستضافة 3 مؤتمرات طبية الأسبوع المقبل، بحضور 4000 مشارك.

وعلى الصعيد الرياضي تستعد دبي لاستضافة 45 فعالية رياضية في 10 أيام، إضافة إلى تحدي دبي للياقة، والنسخة 13 من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية المرموقة، والتي تنطلق 17 نوفمبر المقبل، كما اختتم في دبي مؤخراً منتدى روابط الدوريات العالمية، الذي أقيم لأول مرة بالمنطقة في دبي، بمشاركة نخبة من ممثلي أكبر الدوريات العالمية المحترفة، إلى جانب المنظمات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز