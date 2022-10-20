«أرادَ» للتطوير العقاري في الشارقة تجمع 100 مليون دولار من صكوك

المصدر: دبي – رويترز

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أظهرت وثيقة بنكية أن شركة «أرادَ» للتطوير أكبر مطور عقاري في الشارقة جمعت 100 مليون دولار من بيع سندات إسلامية (صكوك)، الخميس، من خلال إعادة فتح معاملة جمعت 350 مليون دولار في أواخر مايو.

وأظهرت الوثيقة أنه تم تسعير الصكوك عند 99 سنتاً للدولار، ليحصل المستثمرون على عائد 8.38%، ولم يتم الكشف عن حجم دفتر الطلبات.

وأظهرت بيانات تريدويب التابعة لرفينيتيف أن الصكوك الأولى التي طرحتها أرادَ في وقت سابق من العام جرى تسعيرها عند قسيمة بنسبة 8.125%، وتم تداولها بعائد 8.49% بحلول الساعة 1128 بتوقيت جرينتش.

وقالت أرادَ، في عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه «رويترز» إن الصفقة تحظى «بالدعم المؤكد من الحكومة والسلطات التنظيمية»،

وشمل ذلك ضماناً حكومياً لقرض يصل إلى 436 مليون دولار، ومرونة في التمويل و«آلية لتخصيص الأراضي المتميزة»، بحسب العرض.

وحققت الشركة، التي تخطط لإطلاق أول مشروع لها خارج الشارقة في دبي العام المقبل أرباحاً بلغت 124 مليون درهم العام الماضي، وفقاً لنشرة اطلعت عليها «رويترز».

وقال عرض المستثمرين: إن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بلغت 45 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022، ارتفاعاً من 23 مليون دولار قبل عام، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وستاندرد تشارترد منسقان عالميان مشتركان للصفقة.

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