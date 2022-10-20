«كيزاد» تطلق شركة متخصصة لإدارة أصولها ضمن 12 منطقة اقتصادية

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيزاد» عن إطلاق شركة «كيزاد» لإدارة الأصول، وذلك في إطار استراتيجيتها لدعم أعمال المجموعة وتعزيز نموها.

وأضاف الخضر- في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة أبوظبي 2022 - إن شركة «كيزاد» لإدارة الأصول ستتولى إدارة جميع الأصول التابعة لمجموعة «كيزاد»، بما يشمل تطوير وإدارة محفظة الأصول المبنية، التي تبلغ مساحتها حالياً أكثر من 400,000 متر مربع، إلى جانب الأراضي ضمن 12 منطقة اقتصادية، تمتد على مساحة 550 كيلو متراً مربعاً، منها 100 كيلو متر مربع كمنطقة حرة.

وذكر الخضر أن الإمارات هي أول دولة عربية تستضيف مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة، لتسليط الضوء على الدور اللافت، الذي تقوم به الدولة، والتزامها بدعم الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المؤتمر يستضيف الأطراف المعنيين بصناعة الأغذية من حول العالم، لبحث ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه السلاسل الغذائية.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد حدثاً مهماً، وملتقى عالمياً لأكبر شبكة من أسواق تجارة الجملة، حيث يستقطب كبريات الشركات المنتجة للأغذية الطازجة، وتجار التجزئة، ومزودي الخدمات اللوجستية في قطاع الأغذية، وشركات الشحن البحري والجوي حول العالم، إلى جانب مجموعة من الشركات الناشئة وممثلين عن حكومة دولة الإمارات وحكومات العديد من الدول الإقليمية والعالمية، وصناع السياسات والقرارات المتعلقة بقطاع الأغذية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيزاد» إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز مرونة سلسلة التوريد على الصعيدين المحلي والعالمي، ما يعزز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، ويحولها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

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