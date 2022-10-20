19.4 ملياراً نمو استثمارات بنوك الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي 4.1% إلى 489.8 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، بزيادة نحو 19.4 مليار درهم مقارنة بنحو 470.4 مليار درهم، خلال أغسطس 2021.

وأظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 16.6 مليار درهم أو 3.5% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

واستحوذت الأوراق المالية، التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 50.24%، مع بلوغها 246.1 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نحو 37.2% من إجمالي الاستثمارات، مع بلوغها 182.4 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، بزيادة 50.7% على أساس سنوي مقابل 121 ملياراً، خلال أغسطس 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 2.4% مقابل 178.1 مليار درهم خلال يوليو 2022.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.6 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي، بزيادة 22.1% على أساس سنوي مقابل نحو 13.6 مليار درهم خلال أغسطس 2021، فيما زادت على أساس شهري 1.8% مقارنة بنحو 16.3 مليار درهم خلال يوليو 2022.

وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 44.7 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي، بزيادة 4.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 42.6 ملياراً، خلال ديسمبر 2021.

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