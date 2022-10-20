«بروج» تطرح حلولاً مبتكرة بمعرض «K 2022» للبلاستيك في ألمانيا

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت شركة بروج بي أل سي إحدى شركات البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، مع شركة «بورياليس» عدداً من حلول البولي أوليفينات القابلة لإعادة التدوير بشكل كامل لتعززا بذلك التزامهما بإحراز تقدم ملموس نحو الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

ويعتبر الاقتصاد الدائري نموذجاً إنتاجياً يتم من خلاله تصنيع منتجات ليتم استهلاكها واستعمالها، ومن ثم إعادة استخدامها من جديد أو إعادة تدويرها بعد انتهاء دورة صلاحيتها.. ويعد معرض «K 2022» المعرض التجاري الرائد في العالم في مجال البلاستيك والمطاط، والذي يعقد في مدينة دوسلدورف بألمانيا مرة كل ثلاث سنوات.

ويوفر معرض «K 2022» لبروج فرصة لاستعراض حلولها المصنوعة في الإمارات على نطاق عالمي، إضافة لتسليطها الضوء على مسيرتها التنموية الناجحة وطرحها لحلول مستدامة ومبتكرة جديدة من البولي أوليفينات، وتعزيز دورها المتميز في دعم التحول إلى الاقتصاد الدائري.

وتشارك بروج وبورياليس معاً في المعرض الذي أقيم تحت عنوان «الابتكار والتعاون والتسريع».

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في بروج: «إن دخول بروج في أسواق إعادة التدوير يعزز من مكانتها كمزود حلول شامل للبولي أوليفينات الخام والمعاد تدويرها.. ومشاركتنا في معرض «K 2022» توفر لبروج منصة قوية لاستعراض حلولنا المصنوعة في الإمارات وقدراتنا الابتكارية التي تمكننا نحن وشركاءنا في سلسلة القيمة من توفير حلول مستدامة تدعم الإنتاج الدائري، وتعزز أسلوب الحياة العصري».

وأطلقت شركتا بروج وبورياليس معاً خلال مشاركتهما بالمعرض عدداً من حلول البولي إيثيلين أحادية المادة والقابلة لإعادة التدوير لخدمة قطاع التغليف، حيث تسهم هذه الحلول في القضاء على استخدام الحلول المتعددة المواد غير القابلة لإعادة التدوير.

وتعتبر الحلول المتعددة المواد منتجات تحتوي مواد جزءٌ منها قابل لإعادة التدوير وجزءٌ غير قابل لإعادة التدوير، مما يجعل إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها بشكل كامل أمراً صعباً للغاية.. أما الحلول الجديدة التي أطلقتها بروج وبورياليس لتصنيع الأكياس فتمتاز بتصميماتها العصرية وقابليتها لإعادة التدوير ميكانيكياً بعد نهاية فترة صلاحيتها.

وقامت بروج من خلال شراكاتها الوثيقة مع شركائها في سلسلة القيمة بتطوير أحد حلولها الدائرية المبتكرة الجديدة لتصنيع أكياس شحن المواد الثقيلة.

ويتم تصميم أكياس شحن المواد الثقيلة عادة لتقوم بأداء مميز في تسهيل وحماية البضائع المحمولة فيها في مختلف البيئات خلال عمليات المناولة والعمليات اللوجستية.. ومن خلال هذا الحل الدائري الجديد الذي طورته بروج، فإن نفس كيس شحن المواد الثقيلة يمكن الآن إعادة تصنيعه بفضل المواد القابلة لإعادة التدوير التي تتكون منها هذه الأكياس، دون التأثير على متانة وأداء الأكياس نفسها كمادة تغليف.. كما يتميز هذا الحل المستدام ببصمة كربونية منخفضة، مما يمكن بروج من تحقيق أهدافها الطموحة في الاقتصاد الدائري.

كما أعلنت بروج أيضاً عن توسعها في التعاون مع عدد من الشركات المتخصصة بإعادة التدوير رافعة عدد شراكاتها الاستراتيجية مع هذه الشركات إلى 12 شراكة في سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، مما يمكنها من تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها وتحديداً أصحاب العلامات التجارية للحصول على إمدادات موثوقة من المنتجات المعاد تدويرها في أسواق المنتجات النهائية المحلية والإقليمية.

وانطلاقاً من رسالتها التي تهدف إلى «تعزيز مستوى القيمة عبر جهود الموظفين وترسيخ ثقافة الابتكار»، تعمل بروج على تطوير طرق جديدة لتعزيز متانة المنتجات وطرح تصاميم جديدة تسهم في تعزيز ممارسات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وزيادة استخدام البولي أوليفينات القابلة لإعادة التدوير حيثما يمكن عبر سلسلة القيمة لديها.

ومن خلال توفيرها لحلول مستدامة وفعالة من حيث التكلفة وقادرة على مواجهة التحديات العالمية، تسعى بروج لتوفير مجموعة شاملة من المنتجات لتسويق تطبيقات جديدة ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، مما يعزز التزامها في الإشراف البيئي.

ومن خلال مشاركتها شركة بورياليس في نفس منصة العرض خلال المعرض، سلطت بروج الضوء على دورها الريادي كإحدى أبرز الشركات الصناعية في دولة الإمارات ولاعب رئيسي في تطوير قطاع صناعة البتروكيماويات في الدولة، من خلال تسخيرها لقدراتها الابتكارية لتوفير حلول مستدامة وعالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة من البولي أوليفينات التي تدخل في صناعة الكثير من المنتجات النهائية الأكثر طلباً.

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