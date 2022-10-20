«فولانتي جلوبال» تدشن خدماتها من مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة فولانتي جلوبال، وكالة الإدارة العامة الدولية (MGA) متعددة الفئات والأقاليم، مستعينة بمنصة «مجموعة لويدز»، عن تدشين عمليات شركة فولانتي (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة «فولانتي» من مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقد حصلت فولانتي على ترخيص من الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، حيث ستقدم شركة فولانتي، بقيادة خليل عيد، خدمات إعادة التأمين عبر منصته الحاصلة على تصنيف A+ من قبل منصة «مجموعة لويدز» Lloyd’s Syndicate 1699.

من جهتها، فتحت فولانتي باب الاكتتاب سعياً منها لبناء محفظة متنوعة تشمل فئات أعمال متعددة، بما في ذلك عقود إعادة التأمين، والتأمين على الممتلكات والطاقة والأعمال البحرية، إضافة إلى التأمين ضد الغير، والتأمين على الأعمال الهندسية وتأمين المركبات، كما سيتولى الإشراف على تنفيذ هذه الخدمات فريق عمل متكامل يتمتع أعضاؤه بخبرة واسعة، كل في مجاله، عبر توليهم مناصب قيادية مهمة سابقة في المنطقة.

من جانبه، صرح خليل عيد، العضو المنتدب لشركة فولانتي (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، قائلاً: «في مساعٍ حثيثة لتوفير محفظة أعمال قيمة ومتنوعة، نحن في فولانتي نحرص على تقديم خدمات تأمينية تشمل مجموعة من العروض التعاقدية والاختيارية التي تستهدف الشركات والمستهلكين عبر فئات أعمال متعددة تماشياً مع النهج المتبع في مركز دبي المالي العالمي، وبما يتناسب مع فرص النمو المتاحة في المنطقة ضمن قطاع التأمين».

وتابع قائلاً: «إن نجاحنا في عامنا الأول ضمن المرحلة التشغيلية وتمكننا من إطلاق خطة متعددة الخدمات بقيادة فريق عمل عالي الخبرة يتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً له، يعد مؤشراً واضحاً على قدرتنا على تحقيق أهداف رؤيتنا، وبالتالي الوصول إلى ما نطمح إليه من مكاسب في المنطقة».

وأضاف بقوله: «كما يسرني أن أعلن عن تعيين فولانتي فريق عمل متكاملاً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل شركتنا في مركز دبي المالي العالمي، ويتكون الفريق من كل من: عبدالفتاح شامي، مدير معاهدات إعادة التأمين، ومانيك سيثي، مدير التأمين على الطاقة البحرية، ورينر لينر، مدير التأمين على الطاقة البحرية، ونزيه مطر، مدير التأمين على خطوط ممتلكات الطرف الأول، وطارق صديق، مدير التأمين على الطاقة البحرية والكهرباء والأعمال الهندسية، وأرنين بانوبيو، مدير خطوط التأمين ضد المسؤولية من قبل طرف ثالث، وكيرا لوجثيتي، مدير التأمين ضد الحوادث والمخاطر».

وفي إطار تسليط الضوء على التمايز الذي تسعى فولانتي لتقديمه للأسواق المحلية، صرح تالبير بينس، المؤسس والرئيس التنفيذي لفولانتي جلوبال، قائلاً: «نهدف بشكل رئيسي إلى الاستفادة من المواهب المحلية في دبي لنقدم حزمة من الخدمات التأمينية المتكاملة انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، التي تشمل التأمين على الممتلكات، والتأمين ضد الغير، والتأمين على الأعمال البحرية، والتأمين على المركبات، ومعاهدات إعادة التأمين لمجموعة من العملاء الحاليين والموجودين في كل من منطقة الشرق الأوسط والجمهورية التركية، كما ستوفر قوة رأس المال التي نقدمها للسوق المحلية عبر منصة «مجموعة لويدز» «Lloyd’s Syndicate 1699» حلولاً مميزة ومتعددة لشركائنا من الوسطاء».

ومن جانبه، صرّح سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، قائلاً: «يواصل سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحقيق طفرات فارقة من شأنها إحداث نمو في هذا القطاع الحيوي، حيث يشكل مركز دبي المالي العالمي حاضنة داعمة ومسرّعة للنهوض بمقومات هذا القطاع، مستعيناً بمنظومته المتكاملة والريادية للارتقاء بمستقبل القطاع المالي. يسعدنا انضمام فولانتي إلى منصة «مجموعة لويدز» التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، لتنطلق من خلاله لتحقيق التوسع المنشود، وذلك عبر الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المنطقة».

وبدورها قالت روشني ليليز، وكيلة التأمين النشطة لمنصة Syndicate 1699 الخاصة بشركة فولانتي، وهي المنصة التي ستتداول من خلالها فولانتي الاستراتيجية المركزة التي ستقدمها الشركة إلى السوق المحلية: «سوف تقوم شركة فولانتي بفتح باب الاكتتاب عبر منصة Syndicate 1699 لقطاع الأعمال في المنطقة، وذلك عبر إبرام اتفاقيات مع شركات الخدمات ذات الصلة».

واختتمت بقولها: «تعمل هذه المنصة على تمكين منصتنا من الوصول إلى السوق المتنامية على الصعيد المحلي، وذلك بمساعدة المواهب المحلية، كما يسعدنا أن يكون لدينا فريق بهذا القدر من الخبرات والسمعة الطيبة، إذ إننا نتطلع إلى العمل مع الشركات العاملة في قطاع التأمين في دولة الإمارات».

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