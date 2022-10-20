إينوك تكرّم 162 موظفاً على أدائهم وخدمتهم الاستثنائية الطويلة

المصدر: دبي- البيان

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كرّمت مجموعة إينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، 162 موظفاً تقديراً لأدائهم المتميز وخدمتهم الاستثنائية الطويلة، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي نظّمته المجموعة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة الانتماء والتقدير.

هذا ويأتي تكريم الموظفين تقديراً لتفانيهم المتواصل في العمل في المجموعة، حيث سلّم الجوائز سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، بمشاركة زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في المجموعة، وبرهان الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات التجارية والدولية في المجموعة، وهشام علي مصطفى، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة في المجموعة.

بهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «موظفونا هم الأصول الأكثر قيمة لمجموعتنا وهم جزء لا يتجزأ من نجاحنا، ونحرص اليوم في هذه الفعالية أن يحظوا بالتكريم والتقدير اعترافاً منّا بدورهم المهم ومكافأتهم على عملهم الجاد وتفانيهم والتزامهم وولائهم، الأمر الذي يوفّر بيئة عمل إيجابية ويشجعهم على الازدهار والمساهمة في تحسين أداء الأعمال والعمليات. نحن في مجموعة إينوك، لطالما كان تقدير الموظفين ومشاركتهم أولوية قصوى بالنسبة لنا، وسنواصل الاحتفال بموظفينا لما يقدمونه من مساهمةٍ قيّمة في الأعمال».

وفضلاً عن جوائز الخدمة الطويلة في المجموعة، مُنح الموظفون جوائز تقدير ضمن ثلاث فئات هي: التوطين، تقديراً لجهود الموظفين والتزامهم الراسخ بدعم الأجندة الوطنية، والتواصل، تكريماً للموظفين على جهودهم الحثيثة في الارتقاء بتجربة الموظف وتحفيز التواصل مع الزملاء، وفئة التعلّم الإلكتروني، التي منحت جوائزها للموظفين لقاء التزامهم وحرصهم على مواصلة التعلّم، وضمان أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدّمة للعملاء ومختلف الأطراف المعنية.

هذا وشمل التكريم الموظف أحمد جمعة غليطة الذي أمضى 35 عاماً من مسيرته المهنية في المجموعة. كما كُرّم 10 موظفين لإكمالهم 30 عاماً من الخدمة في المجموعة، و18 موظفاً لإكمالهم 25 عاماً، و39 موظفاً أكملوا 20 عاماً، و94 موظفاً عملوا لمدة 15 عاماً في مجموعة إينوك.

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