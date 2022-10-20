العالمية القابضة تحصل على موافقة كولومبيا لطرح مناقصة «جروبو نوتريسا» بـ10.2 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، إحدى الشركات الاستثمارية القابضة العملاقة في منطقة الشرق الأوسط والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، أنها تلقت الموافقة الرسمية للشركة التابعة لها أي اتش سي كابيتال القابضة من هيئة الرقابة المالية الكولومبية لطرح عرض مناقصة بقيمة 10.2 مليارات درهم (حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي) للمجموعة الكولومبية العملاقة لإنتاج الأغذية «جروبو نوتريسا».

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الاستثمار والتنمية طويلة الأجل للشركة العالمية القابضة في أمريكا الجنوبية، واختيار كولومبيا كموقع لقاعدتها الجديدة في القارة اللاتينية. وفقاً لهذا الموافقة أطلقت اي اتش سي كابيتال القابضة اليوم عرض مناقصة للاستحواذ على ما لا يقل عن 25 % بحد أدنى و31.25 % كحد أقصى من المساهمة في «جروبو نوتريسا» والتي تتخذ من ميديلين كولومبيا مقراً لها.

وعلق أحمد إبراهيم، رئيس قسم التسويق والاتصالات في الشركة العالمية القابضة قائلاً: «كانت العملية سلسة وشفافة بالكامل. يسعدنا تلقي موافقة الهيئة لطرح مناقصتنا وسنواصل العمل مع السلطة المحلية خلال الأسابيع المقبلة، حيث لا تزال بعض الإجراءات قيد التنفيذ وسوف تتجلى نتائج المناقصة بنهاية فترة قبول عرض العطاء 18 نوفمبر 2022».

وفي العام الماضي، تم تكريم شركة «جروبو نوتريسا» باعتبارها أكثر شركات الأغذية استدامة في العالم وفقاً لمؤشرات Dow Jones للاستدامة لعام 2021. وتتكون مؤشرات الاستدامة في داو جونز من مؤشرات تجمع الشركات ذات الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأفضل، وهو ما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للشركة العالمية القابضة.

ويتم إدارة التصنيف من قبل S&P Global Ratings، وهي واحدة من أهم وكالات التصنيف الائتماني على مستوى العالم، جنباً إلى جنب مع Moody's Investors Service و Fitch Ratings.

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