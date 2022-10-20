«جي 42» توقع 15 اتفاقية لمستقبل التكنولوجيا خلال الدورة 42 من جيتكس

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت جي 42، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، مشاركتها الافتتاحية في معرض جيتكس التقني العالمي، أكبر حدث تقني عالمي يقام في دبي.

وخلال المعرض، سلّطت جي 42 الضوء على تناولها لبعض أصعب الأسئلة حول حاضر ومستقبل التكنولوجيا عبر حوارها مع رواد المعرض والعملاء والشركاء والعالم في جناحها والتجارب التفاعلية والعروض التقديمية لكبار القادة في القطاع. كما قدّمت الشركة العديد من العروض التقديمية التي ضمت كبار التنفيذيين في جي 42 ومجموعة شركاتها، ووقّعت جي 42 وشركاتها خلال المؤتمر 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم استراتيجية، بالتعاون مع شركات رائدة مثل Data IKU وAWS وPwC وAccenture وCisco وBenya Technologies وجهاز أبوظبي للمحاسبة.

وعرض جناح جي 42 قدرات وإمكانات الشركة الهائلة التي شاهدها آلاف الزائرين، وقدّمت الشركات العاملة التابعة لـ جي 42 خلال الحدث 23 عرضاً تقديمياً عالي المستوى وسجّلت 11 حلقة من بودكاست G42onAIr. وأسقط كل عرض تقديمي الضوء على أحدث المنتجات والحلول في مختلف القطاعات، والتي تشمل مراكز البيانات الموفرة للطاقة والذكاء الجغرافي المكاني المدعّم بالذكاء الاصطناعي، بينما سلطت تسجيلات البث المباشر الضوء على الابتكار الذي نشأ خلال معرض جيتكس التقني، إلى جانب الاستماع إلى آراء وأفكار العديد من الشركاء والمديرين التنفيذيين في جي 42.

ومن الجدير بالذكر أن شركة «إنجازات»، إحدى شركات جي 42 الرائدة في السوق بمجال التحول الرقمي والسحابة والأمن السيبراني، أعلنت عن إطلاق مشروع مشترك مع شركة «نسما للبنية التحتية والتقنية» بهدف توفير الخدمات الرقمية الأساسية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تشهد البلاد تحولاً رقمياً سريعاً. وستبدأ الشركة الجديدة، «نسما إنجازات»، العمل هذا الشهر في مكاتب الرياض وجدة وستلعب دوراً مهماً في دعم الشركات في مختلف القطاعات والتي تشمل الرعاية الصحية والمدن الذكية والطاقة والبناء وتطوير تقنية المعلومات والبنية التحتية الرقمية في المملكة.

وتماشياً مع مهمتها الطموحة لتصبح رائدة في مجال البيانات الجغرافية المكانية في دولة الإمارات وخارجها، وقّعت شركة «بيانات» التابعة لـ جي 42، اتفاقية شراكة مع UAVOS، الشركة المصنعة للمركبات غير المأهولة التي تهدف إلى خدمة الأسواق الأوروبية والأمريكية. وتؤكد الشراكة أهمية الذكاء الجغرافي المكاني التنبئي، المتمثل في جمع خبرة بيانات الجغرافية المكانية مع قدرات الذكاء الاصطناعي لدى جي 42.

كما احتفلت جي 42 للرعاية الصحية خلال معرض جيتكس أيضاً بشراكتها الاستراتيجية الجديدة مع AWS لتعزيز نشر التسلسل الجيني والبروتيوميات والخدمات المصرفية الحيوية التي تتيح تخزين البيانات بسرعة وكفاءة ونقلها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم. وتخطط الشركة من خلال شراكتها مع AWS لتقديم المعلومات والبيانات كخدمة عند الطلب، حيث يمكن شحن العينات إلى جي 42 للرعاية الصحية لفحص التسلسل والتحليل ثم يتم توصيل البيانات الجينومية والبروتينية الأفضل في فئتها إلى العميل مع ضمان تخزينها بأمان على نظام سحابة AWS.

ولتوضيح التزام الشركة بمصر كسوق استراتيجي للنمو ونقطة دخول مهمة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الأوسع، أعلنت جي 42 عن استثمار قائم على الأسهم في «بينة تكنولوجيز»، المزود الرائد للبنية التحتية الرقمية وتقنية المعلومات والاتصالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتهدف جي 42 من خلال هذه الشراكة إلى توفير رأس المال والتقنيات اللازمة لتطوير القطاع الرقمي في مصر بشكل أكبر وتقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية الحيوية مثل مراكز البيانات وأبراج الاتصالات والتقنيات السحابية.

شارك ثلاثة من كبار قادة جي 42 في حلقات حوارية خلال معرض جيتكس التقني العالمي، ومنهم آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية، والدكتور براشانث ماربو، مدير مركز البيانات الجغرافي المكاني للتميز، وراجنيش شارما، مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات وتطوير العمليات لدى جي 42، وأكدوا التزام G42 بتطوير تقنيات ذات أثر ملموس لحل المشكلات الأكثر تعقيداً في العالم.

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