دبي تستضيف معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة 8 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن استضافة الدورة 15 من معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، (المعروف سابقاً باسم معرض يامكس الشرق الأوسط)، خلال الفترة ما بين 8 و10 نوفمبر 2022، مواصلاً من خلال علامته العالمية الجديدة سلسلة النجاحات التي حققها سابقاً.

ويُقام المعرض هذا العام بالشراكة مع كويلنميسي، مركز المعارض الدولي الرائد في كولون بألمانيا، وبالتعاون مع شبكة آي إس إم العالمية، ليقدم عروضاً استثنائية تسهم في ترسيخ مكانته كمنصة الأعمال الرائدة لقطاع الحلويات والوجبات الخفيفة في المنطقة، فضلاً عن الارتقاء بتجربة الزوار والجهات العارضة على حد سواء.

ومن المتوقع نمو سوق الوجبات الخفيفة ليصل 43.8 مليار دولار أمريكي بحلول 2026، وذلك بفضل تزايد الإقبال على منتجات الحلويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل معدل النمو السنوي المركب لهذه الفئة من المنتجات إلى 4.1%. وسيجمع المعرض مجموعة واسعة من أفضل الحلويات والوجبات الخفيفة وأكثرها ابتكاراً من جميع أنحاء العالم.

ويحظى الزوار بفرصة استكشاف أوسع تشكيلة من الحلويات والوجبات الخفيفة، والتي تتضمن أصناف الشوكولاتة والحلويات والوجبات الخفيفة والآيس كريم ومنتجات التمور، والتي تقدمها أكثر من 300 جهة عارضة تتضمن علامات تجارية عالمية لمنتجات الشوكولاتة (مثل هاريسون بريميوم، وفيتامينكا إس سي، وستيلا بيرنرين) ومنتجات الحلويات (مثل روشن للحلويات، وترولي، وباتوك لصناعة العلكة، ووكرز، وكريسبو، وفاليو للوجبات الخفيفة، وإلفان للأغذية). ويضم المعرض مشاركة أكثر من 40 دولة، من بينها سويسرا والمملكة المتحدة وكوريا وهولندا وماليزيا وتايلاند وغيرها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شيبو توماس، الرئيس التنفيذي ومدير العلامة التجارية في هاريسون بريميوم: «يعتبر معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة أكبر الفعاليات في المنطقة ضمن قطاع الحلويات، ونتوقع الوصول إلى فرص قيّمة للتواصل الفعال مع خبراء القطاع ومع الزوار، إذ تلعب هذه الفعالية البارزة دوراً رئيسياً في تحفيز علاقات العمل الناجحة».

ويقدم العرض منصة ملائمة للتواصل وعقد الصفقات ومعرفة التوجهات التي ترسم ملامح القطاع، ويجمع أبرز جهات القطاع تحت سقف واحد، انطلاقاً من البائعين والموردين، ووصولاً إلى الموزعين وتجار الجملة والمشترين وطهاة الشوكولاتة والحلويات.

وتحتضن دورة المعرض فعالية استعراض المنتجات، والتي تركز من خلال برنامجها الجديد على الابتكار فضلاً عن عرض أحدث المنتجات المتقدمة والعلامات الجديدة في السوق. وتضم الفعالية لجنة مستقلة من الحكام تتولى اختيار أفضل المنتجات ضمن أربع فئات أساسية، وهي أفضل منتج شوكولاتة، وأفضل منتجات الحلوى الصلبة والناعمة، وأفضل منتجات المخبوزات، وأفضل منتجات الوجبات الخفيفة. كما توفر قاعة الشركات الجديدة في المعرض فرصة استعراض دور الشركات الجديدة في مشهد الحلويات والوجبات الخفيفة المتنامي في المنطقة، بما فيها مثل شركات تشيك كليس، جيكمانز، شوكليت آيلاند كونفيكشيناري.

وبهذا الصدد، قال ريتفيك سوندراني، الشريك المعتمد في شوكليت آيلاند كونفيكشيناري: «يوفر معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة فرصة مهمة بالنسبة لنا كشركة جديدة تسعى إلى التواصل مع المزيد من الشركاء والعملاء. ويتيح المعرض لنا التواصل مباشرة مع مجموعة واسعة من علامات التجزئة والموزعين وموردي المأكولات والمشروبات وسلاسل الضيافة. ونظراً لما تمثله جهود التعاون بوصفها عنصراً رئيسياً من نموذج أعمالنا، يساعدنا المعرض على إنشاء علاقات عمل في دولة الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان وأفريقيا وجنوب آسيا».

ويتفرد العالم العربي بتصدير أكثر من 70% من منتجات التمور عالمياً، وتمثّل دولة الإمارات أحد أكبر المصدرين في المنطقة. وبهذا السياق، يجمع سوق التمور العالمي 2022 موردي التمور ومنتجات نخيل التمر من الإقليميين الباحثين عن التواصل مع المشترين العالميين. وتشهد منتجات التمور إقبالاً متنامياً ومستمراً من المستهلكين والمصنعين، وذلك بفضل خصائصها المُحلّية والنباتية بالكامل ومتعددة الاستخدامات، ويوفر المعرض الوجهة المثالية التي تتيح لتجار التمور للتواصل مع أبرز اللاعبين في القطاع العالمي.

ومن جانبها، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: «نفخر بتعاون المعرض تحت علامته الجديدة مع شركائنا العالميين في كويلنميسي وشبكة آي إس إم لتنظيم هذه الفعالية المهمة في المنطقة مرة أخرى، إذ نهدف إلى استقطاب خبراء القطاع من جميع أنحاء المنطقة بهدف إرساء علاقات جديدة والمساعدة في الارتقاء بعروض منتجاتهم، إلى جانب استعراض أشهى منتجات الحلويات والوجبات الخفيفة وأحدث المنتجات المبتكرة في السوق».

وقال دينيس ستيكر، نائب الرئيس الأول عالمياً في شركة كويلنميسي المحدودة: «تركز مهمة كويلنميسي على استضافة المعارض من الطراز الأول حول أنحاء العالم. وتعتبر شراكتنا طويلة الأمد منذ عام 2007 مع مركز دبي التجاري العالمي، المنظم لأكبر معارض الطعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حجر أساس في تحقيق تلك المهمة».

وأضاف ستيكر: «نتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر انضمام معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة إلى شبكة آي إس إم، مما يعزز مكانتها كشبكة رائدة عالمياً في مجال الحلويات والوجبات الخفيفة، ويرسخ أهمية دبي كمركز رائد للفعاليات والمعارض التجارية المختصة بتصدير المأكولات والمشروبات إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

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