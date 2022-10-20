«سوندر» تفتتح أحدث مبانيها في الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «سوندر القابضة» Sonder Holdings Inc، شركة الضيافة الرائدة التي تعيد تعريف تجربة الضيوف من خلال التكنولوجيا والتصميم والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز:SOND، عن افتتاح أحدث منشآتها بمنطقة الخليج التجاري في دبي. ويعد العقار الذي يضم 400 وحدة الأكبر في محفظة Sonder العالمية.

ويحتل مبنى Sonder Business Bay موقعاً مميزاً ورئيسياً بالقرب من أكبر معالم المدينة بما في ذلك دبي مول وبرج خليفة، ما يجعله وجهةً مثاليةً للمسافرين من رجال الأعمال والسائحين على حد سواء. ويأتي الافتتاح بالتزامن مع التطورات الخاصة بكأس العالم 2022 في دولة قطر، حيث تستعد دبي لاستقبال مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم. ومع وجود مناطق مخصصة للمشجعين ووسائل ترفيه ومنافذ للأطعمة والمشروبات في مختلف أنحاء الإمارة، يمكن لضيوف Sonder Business Bay السفر والتنقل بسهولة لمتابعة فعاليات كأس العالم، حيث يبعد المبنى 15 دقيقة فقط بالسيارة عن مطار دبي الدولي.

ويضم المبنى شققاً فندقية مخدومة مصممة بعناية للترحيب بالزوار الذين يرغبون في إقامة أطول وأكثر سهولة تلبي متطلبات السفر الخاصة بهم، وتجمع الوحدات بين الراحة والأناقة، وتتنوع الشقق من الأستوديو وحتى الشقق الفسيحة ذات الثلاث غرف نوم مع مطابخ مجهزة بالكامل ومساحات منفصلة للمعيشة والنوم، ما يمنح الضيوف الشعور بأقصى درجات الراحة وكأنهم يعيشون في منازلهم.

ويقدم المبنى المكون من 35 طابقاً إطلالات خلابة على أفق دبي وقناة دبي المائية، ويوفر خيارات معاصرة للمعيشة مع وسائل راحة تشمل ردهة أنيقة وفسيحة وصالة ومسبح تحيط به أسرّة الكابانا، ومركز حديث للياقة البدنية وموقف للسيارات. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة رائعة لتناول الطعام داخل المطعم غير الرسمي الخاص بالمبنى، والذي يتوقع أن يتم إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري، بالإضافة إلى منتجع صحي فاخر ومركز أعمال من المقرر افتتاحهما في وقت لاحق خلال عام 2023.

واحتفالاً بافتتاح Sonder Business Bay، يمكن للضيوف الاستمتاع بعرض خاص عند الحجز والإقامة حتى 15 ديسمبر 2022 باستخدام كود الخصم DUBAIBAY10 الذي يسري حتى 15 نوفمبر. ويشمل العرض خصماً إضافياً بنسبة 10% على أسعار الإقامة في Sonder Business Bay بالإضافة إلى خصم 15% عند قيام الضيوف بالحجز مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني Sonder.com.

وينضم المبنى الجديد إلى 465 وحدةً قائمة بالفعل تديرها Sonder في موقعين آخرين تابعين لها بدبي. وتم افتتاح Sonder JBR The Walk أواخر عام 2019، وانضم إليه Sonder Downtown Towers في عام 2021. وتوفر هذه المباني شققاً مخدومة مع ما يصل إلى 4 غرف نوم في مواقع رئيسية، ووسائل راحة تشمل مسبحاً ومساحة للياقة البدنية في كل مبنى.

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