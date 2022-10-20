«سيتي سنتر ديرة» يحتفل بعيد الأنوار الهندي «ديوالي»

المصدر: دبي- البيان

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يحتفل «سيتي سنتر ديرة»، بعيد الأنوار الهندي «ديوالي»، أحد أكبر وأهم الأعياد السنوية التقليدية في الهند، من خلال مجموعة رائعة من تجارب الترفيه والتسوق للمقيمين والسياح على حدٍ سواء.

وسيشهد مركز التسوق، في إطار احتفالات «ديوالي»، أنشطة وفعاليات متعددة، في أجواء مميزة مليئة بالموسيقى والأنشطة التي تنبض بالحياة بما في ذلك العروض الراقصة «غاربا» و«بانغرا»، ومسابقة رانغولي للتصميم الرقمي، وفن رسم الحنة وفن الرانجولي، وعروض الزومبا البوليودية، إلى جانب تخفيضات وعروض ترويجية لا تفوت.

وستتاح الفرصة أمام زبائن مركز التسوق للاستمتاع بأشهر الأنغام الموسيقية مع المغنية الهندية أمروثا سوريش، بالإضافة إلى مجموعة من الرفاهية والتقاليد الهندوسية والجوائز المميزة من الذهب وفرص لا محدودة لالتقاط أجمل الصور وتحقيق أسعد اللحظات.

ويتميز مهرجان الأنوار بمشاركة «أمروثا سوريش»، المغنية والملحنة وكاتبة الأغاني الهندية الشهيرة، التي يتابعها أكثر من 1.1 مليون متابع على إنستغرام، حيث ستقدم للمتسوقين ليلة كاريوكي في «فود سنترال» في 22 أكتوبر.

ولقد عمل «سيتي سنتر ديرة» على دراسة وفهم نتائج حملة «التصويت الخاصة بمراكز التسوق سيتي سنتر» بشكلٍ معمق لفهم رغبات واحتياجات رواد مركز التسوق، وتحديداً ما يرغبون به من أنشطة وفعاليات تتعلق بهذا المهرجان السنوي المميز، حيث تمحورت جهوده حول تخصيص مساحة مجتمعية لتقديم تجارب جديدة تعكس رغباتهم واحتياجاتهم.

وسيحظى المتسوقون بفرصة ربح عملة ذهبية بقيمة 1000 درهم يومياً، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 30 أكتوبر بمجرد إنفاقهم بقيمة 300 درهم، حيث سيتم تتويج ما مجموعه 17 فائزاً. وفي إطار تقاليد وأجواء عيد «ديوالي»، الذي يجسد معاني العطاء، ومع توجه غالبية الناس لشراء المجوهرات تزامناً مع هذا العيد، يُقدم «سيتي سنتر ديرة»، للمتسوقين فرصة الاستمتاع بخمسة أضعاف من نقاط برنامج المكافآت «شير» مقابل مشترياتهم من المجوهرات والمفروشات المنزلية، وذلك يوم 23 أكتوبر. وتأتي هذه العروض في إطار توجهات «سيتي سنتر ديرة»، وجهوده لتوفير كل ما يتطلع إليه الزبائن وتلبية احتياجاتهم.

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