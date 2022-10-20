«حرة مطار الشارقة» و«حرة الحمرية» تحصدان لقب «سوبربراندز 2022»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصدت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، لقب «سوبربراندز 2022»، أكبر جهة محكمة مستقلة للعلامات التجارية في العالم، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتهما العالمية بوصفهما إحدى أقوى العلامات التجارية في الإمارات.

كما يعكس هذا الفوز السمعة القوية التي تتمتع بها العلامة التجارية للمنطقتين، بصفتهما وجهة رائدة ومتميزة لتأسيس وممارسة الأعمال، ودليلاً عالمياً على نجاحهما في توفير الدعم المتواصل لمجتمع الأعمال والمستثمرين لتمكينهم من النمو والازدهار.

وتسلّم جائزة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي علي المطوع نائب مدير إدارة المبيعات، وجائزة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة علي سعيد الجروان نائب المدير التنفيذي للشؤون التجارية، وذلك خلال حفل أقيم في فندق جراند حياة دبي، إلى جانب نخبة تضمنت 36 علامة تجارية مرموقة في دولة الإمارات، وتعتبر الفعالية بمثابة جوائز الأوسكار للعلامات التجارية، نظراً لكونها شهادة ودليلاً على المكانة الاستثنائية للعلامة لدى العملاء والموردين والمستثمرين والموظفين.

وأكد سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بالحمرية، أن حصول الهيئتين على لقب «سوبربراندز» العالمي للمرة الثانية يعدّ تأكيداً على جودة وتميّز العلامة التجارية للمنطقتين اللتين أصحبتا رمزاً عالمياً لنمو وازدهار الشركات، ودلالة واضحة على ريادتهما في تقديم أرقى الخدمات وباقة من التسهيلات والحوافز الجاذبة والمجزية للشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم.

وأضاف: «هذا الإنجاز يعدّ اعترافاً بدور المنطقتين المساهم في دعم مسيرة التنمية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً، فلطالما حرصنا على الاهتمام بالابتكار والجودة في ما نقدمه من خدمات لعملائنا لأنهم ركيزة رئيسية وأساس للنجاحات التي نحققها، وذلك انطلاقاً من حرصنا الدائم على الارتقاء بمكانة المنطقتين على مستوى العالم كأفضل المناطق الحرة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات إمارة الشارقة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والأعمال».

وهنأ المزروعي، كافة موظفي وكوادر الهيئتين الذين أثمرت جهودهم في تعزيز مكانة المنطقتين وثقة العملاء بهما، مؤكداً على مواصلة النجاحات والإنجازات، وتوفير المزيد من الخيارات والخدمات والتسهيلات الاستثنائية، وإيجاد مناخ استثماري مستدام للشركات، بما يلبي تطلعاتهم ويحقق توقعاتهم ورضاهم، ويعزز نجاح أعمالهم وازدهارها.

وتنافس أكثر من 2000 علامة تجارية في الإمارات على لقب «سوبربراندز»، لكن 36 منها فقط حققت أكثر من 80% من إجمالي الدرجات المطلوبة، وبالتالي منحها مجلس العلامات التجارية لقب «سوبربراندز».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز