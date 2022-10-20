«إمباور» تطلق حسابات مستقلة عبر قنوات التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، حسابات مستقلة عبر منصات التواصل الاجتماعي (إنستغرام وتويتر ولينكد إن ويوتيوب)، بهدف تعميق الروابط مع متعامليها الذين يتجاوز عددهم الـ 110 آلاف متعامل من المؤسسات والشركات والأفراد.

وتولي «إمباور» اهتماماً خاصاً بتواصلها مع متعامليها، وتأتي خطوتها الجديدة في إطار سعيها لترسيخ متانة علاقتها بمتعامليها وزيادة وعيهم بالعلامة التجارية وولائهم لها وتفاعلهم مع رسائلها التوعوية والتثقيفية حول خدماتها وحملاتها الدورية الرامية إلى تشجيعهم على المشاركة في حماية البيئة والمناخ والموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة وغيرها. وأكدت المؤسسة أنها ستستثمر منصاتها في زيادة المتعاملين والمهتمين بصناعة تبريد المناطق وآثارها الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن تدشين منصات المؤسسة سيحقق واحدة من أبرز أهدافنا في تحقيق المزيد من التفاعل مع الجمهور والاستماع لمقترحاتهم وآرائهم لتحقيق سعادتهم وبناء علاقة وطيدة معهم. وعناوين المؤسسة على منصات التواصل الاجتماعي:

Twitter: https://twitter.com/Empower_ae

Instagram: https://www.instagram.com/empower.ae

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/empowerae

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRHp-ev1TQl3Z1yVJVZIm0w

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