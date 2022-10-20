جلوبال فاينانس: «أبوظبي الإسلامي» أكثر المصارف الإسلامية أماناً لعام 2022

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تكريمه بجائزة أكثر المؤسسات المالية الإسلامية أماناً لعام 2022، من مجلة «جلوبال فاينانس»، ومقرها نيويورك، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها المصرف هذا التكريم. وجاء الإعلان في حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم بالتزامن مع الاجتماع السنوي لعام 2022 لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وحصل المصرف على المرتبة الأولى لفئة «أكثر المصارف الإسلامية أماناً 2022، والمرتبة السادسة، كأكثر المصارف أماناً في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ناصر عبد الله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: الجائزة شهادة على التزامنا بتوفير تجارب مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام، تستفيد من الحلول المبتكرة في القطاع المالي، كما تعكس مرونة نموذج أعمالنا، المدعومة بقاعدة رأسمالية متينة، وما لدينا من زخم للأعمال، وقدرتنا على دعم عملائنا على المدى الطويل.

وأجرى مصرف أبوظبي الإسلامي، مراجعته الاستراتيجية لمدة 5 سنوات في عام 2021، والتي حددت الهدف المتجدد للمصرف، لأن يصبح الشريك المالي مدى الحياة لعملائه والمجتمع والزملاء.. وقد حافظ المصرف على نسب رأس المال عالية، ما ساهم في تحقيق نمو وزيادة ثقة المساهمين، وتعزيز مكانة المصرف في السوق.

وقال جوزيف جيارابوتو مؤسس ومدير تحرير مجلة «جلوبال فاينانس»: بفضل الدعم الحكومي خلال السنوات الأخيرة، حافظت المؤسسات المالية على قوتها إلى حد كبير، ووقفت كمنارات اقتصادية شاهدة على استقرار القطاع المالي، في عالم يشهد تغيرات غير مسبوقة.

ويعد تصنيف مجلة «جلوبال فاينانس» السنوي لأكثر البنوك أماناً على مستوى العالم، معياراً موثوقاً ومعترفاً به لقياس المتانة المالية. وقد تم اختيار المصارف، من خلال إجراء مجموعة من التقييمات طويلة الأجل، من مؤسسة موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، وتقييم إجمالي الأصول لأكبر 500 بنك في جميع أنحاء العالم.

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