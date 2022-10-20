103.2 ملايين درهم أرباح «ديار» للتطوير في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة ديار للتطوير، نتائجها المالية المرحلية المراجعة وغير المدققة للربع الثالث من العام الجاري، وعن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وبلغ إجمالي أرباح الشركة 103.2 ملايين درهم بنهاية سبتمبر، مسجلة ارتفاعاً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 30.8 مليون درهم.

وسجلت الشركة إيرادات خلال الأشهر التسعة الماضية بقيمة 577.2 مليون درهم، مقارنة بـ 418.2 مليوناً في الفترة المقابلة من 2021.

وكشفت الشركة عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في صافي الأرباح خلال الربع الثالث 2022، لتصل إلى 36.3 مليون درهم، مقارنة بـ 8.1 ملايين درهم، للفترة نفسها من 2021. كما حققت الشركة إيرادات 207.7 ملايين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي سجلت فيه الشركة إيرادات 120.7 مليوناً.

وقال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة ديار: تواصل شركة «ديار»، تحقيق أداء مالي قوي، من خلال عام 2022 الجاري، وذلك بفضل تقديم خدمات وحلول عقارية ذات قيمة إضافية لعملائنا، عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي تزامن مع التوجهات الإيجابية التي يسجلها قطاع العقارات في الدولة. ومع اقتراب تسليم مرحلتي «مسك» و«نور» في مشروع ميدتاون، والنجاحات التي حققها مشروعا «ريغاليا» و«تريا» في جذب المزيد من المستثمرين، حيث نجحت الشركة في تحقيق مبيعات بقيمة تزيد على 1.5 مليار درهم، إلى جانب البدء بتنفيذ التسوية المالية المقترحة مع شركة «ليمتلس»، فإننا نتطلع قدماً نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، خلال الربع الرابع من العام.

وأعلنت «ديار» خلال الربع الماضي، تحقيق تقدّم سريع في أعمال التشييد لمرحلتي «مسك» و«نور»، ضمن مشروع ميدتاون، مؤكدةً التزامها بإنهاء أعمال الإنشاء في المرحلة الثالثة والرابعة بنهاية ديسمبر 2022، وبداية عام 2023 على التوالي.

عرض ليمتلس

وأوصى مجلس إدارة شركة «ديار»، خلال اجتماعه الذي عقد أمس، بالموافقة على عرض التسوية المقدم من شركة ليمتلس بقيمة 500 مليون درهم نقداً، والذي يتضمن سداد مبلغ 200 مليون درهم فور توقيع الاتفاقية، ومبلغ 300 مليون درهم خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً من توقيع الاتفاق بين الشركتين. واقترح المجلس عقد اجتماع جمعية عمومية، بتاريخ 21 نوفمبر، لعرض التسوية على مساهمي الشركة للموافقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

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