قطار «ذا بالم مونوريل» يفتتح محطة «ذي بوينت» رسمياً اليوم

المصدر: دبي- البيان

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تفتح محطة القطار الأحادي «ذا بالم مونوريل»، في «ذي بوينت»، الوجهة البحرية الشهيرة التابعة لشركة «نخيل» في «نخلة جميرا»، أبوابها رسمياً، أعتباراً من اليوم (20 أكتوبر)، وهو ما يجعل الزوار ينطلقون في رحلة جديدة ومشوّقة على متنه، وهم في طريقهم إلى تلك الوجهة السياحية المميزة.

وتشكل هذه المحطة الجديدة، جزءاً من الجهود المتواصلة التي يقوم بها «ذا بالم مونوريل»، من أجل دعم رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى أن تصبح دولة ذكية ومستدامة بالكامل، من خلال تعزيز قطاع النقل الجماعي، وتطوير إمكانات تنقل السياح والمقيمين بسهولة. ومن هذا المنطلق، فإن القطار الأحادي، يربط جميع المعالم السياحية بعضها ببعض في مختلف أنحاء «نخلة جميرا»، بدءاً من محطة «ذا بالم جيت واي» عند مدخل الجزيرة، ومن ثم يشقّ طريقه مروراً بـ «حديقة الاتحاد» و«نخيل مول»، وصولاً إلى حديقة «أكوافنتشر» المائية في «أتلانتس»، بعد مروره من الآن وصاعداً في محطة «ذي بوينت»، وهو ما يسمح للزوار الاستمتاع بمشاهدة المعالم الهندسية العمرانية الخلّابة، أثناء رحلتهم الخالية من المشقّات والتوتر، وبعيداً عن الازدحام المروري على الطرقات.

وقد بات بإمكان الزوار الراغبين في حضور فعاليات مهرجان «RELM FEST» المقبلة في عطلة نهاية الأسبوع، الممتدة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، استخدام أحدث محطات هذا القطار، بدلاً من قيادة سياراتهم. وبإمكان رواد هذا المهرجان ركن سياراتهم في محطة «ذا بالم جيت واي» مجاناً، على مدار تلك الأيام الثلاثة، ومن ثم الشروع في تمضية أمسيتهم على وقع الإيقاعات الموسيقية التي يطلقها منسقو الأسطوانات، وهم على متن الـ «مونوريل»، في طريقه إلى محطته في «ذي بوينت»، والاستمتاع ببرنامج المهرجان، الذي يبدأ عند الساعة 4 عصراً، ويستمر حتى الساعة 2 فجراً من اليوم التالي، وهو ما يجعلهم يعيشون تجربة سلسة للغاية.

خطوة أساسية

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»: «إن محطة القطار الأحادي الجديدة في «ذي بوينت»، تشكل خطوة أساسية أخرى، في إطار التزاماتنا بتعزيز إمكانات وصول المقيمين والسياح إلى مختلف الأماكن السياحية في «نخلة جميرا»، وجعلهم يمضون فيها أجمل الأوقات التي تبقى في ذاكرتهم إلى الأبد. ومن هذا المنطلق، فإن «ذا بالم مونوريل»، قد بات يشكّل أيضاً وسيلة مستدامة وخالية من التعب والمشقة لدى زيارة المعالم المختلفة، التي تزخر بها الجزيرة. إننا نتطلع إلى جعل العائلات ورواد المطاعم يستفيدون من هذا المسار، الذي تحيط به المناظر الخلّابة، وهم يستخدمون وسيلة تنقل رائعة خلال توجههم إلى «ذي بوينت»، مع الأخذ في الاعتبار، أنه باستطاعتهم أيضاً استعمال بطاقة «نول»».

عروض

وبإمكان الزوار الذين يرغبون في تناول المأكولات في المطاعم المنتشرة في «ذي بوينت»، إبراز تذاكر القطار الأحادي الخاصة بهم، للاستفادة من خصومات تتراوح ما بين 10 و20 في المئة على فواتيرهم، بما فيها «آكا» و«هوك آند كووك» و«ميشيكو» و«إنيش» و«سوشال ديستريكت» و«زور» و«زروم» و«دونا كارميلا» و«إبن حميدو». وسوف يقدم «شيكاغو ميت باكرز»، مشروب كوكتيل مجاناً للزوار الذين يُبرزون تذاكرهم في هذا المطعم أيضاً.

واحتفاءً بافتتاح محطته في «ذي بوينت»، سوف يعفي «ذا بالم مونوريل» الأطفال الذين هم دون 12 سنة، من رسوم التذاكر لمدة شهر واحد فقط. وبإمكان المقيمين أيضاً، استكشاف مجموعة متنوعة من الباقات التي تتواءم مع احتياجاتهم، مثل «باقة المقيم في نخلة جميرا»، التي تتميز برحلات غير محدودة بسعر مخفّض، يبلغ 165 درهماً فقط، أو «تذكرة عائلية» للقيام برحلة ذهاباً وإياباً من محطة «ذا بالم جيت واي»، إلى حديقة «أكوافنتشير» في «أتلانتس» لأربعة أشخاص، مقابل 99 درهماً فقط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، توسيع نطاق تجربتهم من خلال «تذكرة شهرية»، توفر ست رحلات ذهاباً وإياباً على متن قطار «ذا بالم مونوريل»، مقابل 135 درهماً، أو «تذكرة ركوب شهرية غير محدودة» مقابل 165 درهماً.

وساعات عمل قطار «ذا بالم مونوريل»، هي من 9:15 صباحاً حتى 10 ليلاً طوال أيام الأسبوع العادية (من الاثنين إلى الخميس)، ومن 9:15 صباحاً إلى 12 عند منتصف الليل، خلال عطلات نهاية الأسبوع (من الجمعة إلى الأحد). تبدأ أسعار التذاكر من 5 دراهم للرحلة في اتجاه واحد، و10 دراهم للرحلة الواحدة ذهاباً وإياباً.

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