الأحواض الجافة العالمية تبدأ العمل على بناء وحدة التجهيزات العلوية "إم 10" لشركة "كانفا أيه إس"

المصدر: وام

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أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لمجموعة "دي بي ورلد"، عن تدشين العمل في بناء وحدة التجهيزات العلوية "إم 10" لشركة "كانفا"، المستقلة والمتخصصة في مجال عمليات التصميم وهندسة الإنتاج، والتي ستبدأ عملها في حقل كاريش في شرقي المتوسط.

ويمثل حفل تدشين مشروع قطع الصلب لوحدة التجهيزات العلوية "إم 10" التي ستقوم بمعالجة النفط الخام، أول تعاون بين الأحواض الجافة العالمية وشركة "كانفا أيه إس".

ويشمل نطاق عمل الأحواض الجافة العالمية عمليات شراء المواد السائبة مثل الهياكل والأنابيب والأجهزة الكهربائية، كذلك التصنيع والمعالجة السطحية بما فيها أعمال الطلاء المقاومة للحرائق، والأعمال الميكانيكية والتحميل والتثبيت البحري لوحدة التجهيزات العلوية "إم 10".

وبعد اكتمال عملية بناء الوحدة، سيتم نقل التجهيزات العلوية "إم 10" إلى حقل كاريش للتثبيت على متن سفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة التابعة لشركة "إنرجيان"، المتخصصة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط، تحديدًا في منطقة شرقي المتوسط. وستقوم الشركة بنقل ورفع وتثبيت وحدة التجهيزات العلوية على متن سفينتها العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ.

وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، إن “الأحواض الجافة” تمتلك خبرة واسعة في مجال بناء السفن البحرية، مما يتيح القدرة على ضمان تسليم المنتجات بأعلى جودة ضمن جداول زمنية محددة، كما أن التعاون مع ’كانفا أيه إس‘ بمثابة دليل مهم على القدرات التقنية المثبتة والسجّل الحافل بالإنجازات.

من جهته، أعرب فيجارد سولهايم، مدير المشروع بشركة "كانفا"، عن سعادته للتعاون مع الأحواض الجافة العالمية في دبي والاحتفال بتدشين مشروع قطع الصلب لوحدة التجهيزات العلوية "أم 10" الخاصة لحقل كاريش، كما ستقوم "كانفا" بتزويد وحدة معالجة نفط ثانية بسعة 700 طن للسفينة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ التابعة لشركة "إنرجيان باور"، وستؤدي إضافة هذه الوحدة الجديدة إلى زيادة الإنتاجية من المواد السائلة لسفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة.

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