دبي بوابة عالمية للمونديال

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دولة الإمارات أعلى عدد من حجوزات السفر إلى قطر لحضور مونديال 2022، تليها المملكة المتحدة ثم اليابان، حيث أصبحت دبي وجهة الانطلاق الأولى عالمياً للوصول إلى قطر، ما يشير إلى اختيار مشجعي كرة القدم للإمارات للانتقال وحضور المباريات، وفق بيانات شركة «سكاي سكانر» العالمية المتخصصة في مجال السفر.

وأظهرت الأرقام ارتفاعاً مستمراً في حجوزات تذاكر السفر إلى الإمارات منذ بداية العام، وخلال فترة الحدث العالمي، حيث وصلت هذه الزيادة خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 114 % مقارنةً مع الشهر الذي يسبقه.

وكانت أهم محطات الانطلاق للسفر إلى قطر لحضور المونديال هي الإمارات، تلتها المملكة المتحدة، ثم اليابان، فكوريا الجنوبية، وأسبانيا. فيما كانت قائمة المدن التي تشكل أهم محطات الانطلاق للسفر إلى قطر لحضور الحدث الكروي الأبرز لكرة القدم، بالترتيب كالتالي: دبي، لندن، طوكيو، سيئول، مدريد.

وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع عدد حجوزات السفر إلى قطر من دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، بزيادة 270 % للقادمين من الإمارات. وأسهمت إقامة الحدث العالمي في زيادة عدد القادمين إلى الدول المجاورة في مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع عدد حجوزات السفر من البرازيل إلى الإمارات بنسبة 125 %.

وقال أيوب المأمون، خبير السفر العالمي لدى «سكاي سكانر»: تركت البطولة تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الطيران. وتُعد الإمارات من أهم نقاط وصول المشجعين إلى قطر، حيث جاءت في المركز الأول من ناحية عدد حجوزات المسافرين، يليها المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

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