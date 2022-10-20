دبي تجمع قادة الفوركس لبحث فرص القطاع

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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انطلقت في دبي أمس فعاليات معرض «فوركس إكسبو دبي» بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعالمية، ليكون بذلك أكبر معرض ومنصة في الشرق الأوسط للمستثمرين وقادة صناعة الفوركس للتواصل واستكشاف المزيد من فرص العمل في سوق الفوركس الذي يصل حجم تعاملاته اليوم إلى أكثر من 6.6 تريليونات دولار يومياً.

وأكّد خبراء في صناعة الفوركس ارتفاع الطلب على منتجات وأدوات تداول الأسواق من قبل المستثمرين الأفراد وخاصة من صغار السن وخريجي الجامعات الذين زادت رغبتهم بالمعرفة والاطلاع على حركة الأسواق وكيفية الاستثمار وجني مداخيل إضافية خلال وبعد أزمة «كورونا»، مشيرين إلى أن 50% من إجمالي المتداولين في الإمارات هم من الوافدين الجدد.

ونصح الخبراء، خلال المعرض الذي من المتوقع أن يصل عدد زائريه إلى أكثر من 10 آلاف زائر، المتداولين الجدد بضرورة الحذر والابتعاد عن مغريات الربح السريع خصوصاً مع التقلبات الحادة التي تمر بها الأسواق وضرورة المعرفة المعمقة بظروف الأسواق التي يتداول بها ودراسة الأصول الاستثمارية وأدوات الاستثمار والمخاطر المرتبطة بالاستثمار. وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لشركة «بي دي سويس» إن «فوركس إكسبو دبي» تحول إلى منصة عالمية لالتقاء الشركات مع المستثمرين والمتداولين، مشيراً إلى تهافت كبير من قبل شركات التداول للدخول في السوق الإماراتي بفضل وجود أكثر من جهة ترخيص لشركات التداول وريادة الإمارات في تعزيز بيئات التداول والعملات المشفرة.

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