«دبي للجودة» تطلق مجموعة استشراف للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، تم إطلاق المجموعة الفرعية «استشراف المستقبل».

وقال الدكتور هزاع النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: «نحن سعداء بتأسيس وإطلاق المجموعة الفرعية استشراف المستقبل، والتي تدعم هدف ورؤية المجموعة المتمثلة في أن تكون الشريك الرائد للجودة والتميز والابتكار وقيادة تقدم مجتمع الأعمال داخل دولة الإمارات والمنطقة».

وقال المستشار أحمد آل محمود، رئيس المجموعة الفرعية استشراف المستقبل: «نشكر مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة ومدير عام المجموعة سميرة محمد، على دعمهم في إنشاء مجموعة استشراف المستقبل وثقتهم بقيادة المجموعة الفرعية وانتقاء الخبراء والمستشارين المتميزين لها، حيث ستسعى المجموعة الفرعية لدعم قيادات المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص من خلال العمل الاستشاري التي تطمح إلى عمل خطط استشرافية للمستقبل ووضع السيناريوهات بناءً على معايير مجلس الوزراء المعتمدة، كما تم انتقاء نخبة من الخبراء في مجالات أعمالهم في مجال التنظيم والإدارة العقارية، الإدارية المالية والمصرفية، السعادة وجودة الحياة المؤسسية، والمجال الإداري في الجودة والتميز وتقييم الخدمات».

وقد اعتمدت إدارة مجموعة دبي للجودة، تشكيل واختيار أعضاء المجموعة الفرعية استشراف المستقبل من مجموعة خبراء هم: المستشار أحمد آل محمود، رئيس المجموعة الفرعية استشراف المستقبل مستشار التخطيط الاستراتيجي ومقيّم التميز الحكومي، حكومة الشارقة، ومحمد الفلاحي، نائب رئيس المجموعة الفرعية استشراف المستقبل مدير عام سابق، بمركز دبي التجاري العالمي، ورئيس الليوان الملكي العقارية، ويسرى باقي، أمين عام المجموعة الفرعية استشراف المستقبل، رئيس قسم التسويق والسعادة، آفاق للتمويل، وفاطمة بو هارون، عضو المجموعة الفرعية استشراف المستقبل، رئيس تطوير الكفاءات القيادية الحكومية، حكومة أم القيوين، وأحمد عبد الرحمن عثمان، عضو المجموعة الفرعية استشراف المستقبل مستشار ورئيس قسم التطوير المؤسسي، حكومة رأس الخيمة، وإبراهيم حرارة، عضو المجموعة الفرعية استشراف المستقبل مستشار ومقيّم في الجودة والتميز في الخدمات.

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