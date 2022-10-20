50 % من المتداولين في الإمارات جدد

المصدر: دبي- البيان

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أكدت ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس دور معرض فوركس إكسبو دبي في توفير طرق جديدة لتداولات المستثمرين، موضحة أن 50% من إجمالي متداولي الفوركس في الإمارات جدد، وهي إشارة واضحة على أن هذا السوق ينمو بشكل كبير ومستمر، ونريد أن نكون جزءاً منه.

وأضافت أن التداول هو رحلة من التعلم، مشيرة إلى أنه كلما زادت الخبرة والمعرفة بالأدوات والأصول التي يمكن للمستثمر الوصول إليها، كان أداؤه أفضل، وأضافت: نعمل على تمكين المتداولين من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى موارد تعليمية شاملة، ونقدم لهم باستمرار أدوات مراقبة وتقييم وأدوات تحليلية متقدمة، ولا شك في أنهم يثقون بنا لتزويدهم بالفرص والتقنيات المناسبة لرفع مستوى أدائهم في التداول.

وحول مخاوف حدوث ركود ما بعد التضخم، قالت سينغ: يبدو أن لا يوجد شيء قادر على ردع أثر التضخم سواء أكان ذلك على الصعيد المحلي أو العالمي، ولكن هناك تأثير واضح على سوق العمل من جراء التضخم. إن قرارات الفائدة الصادرة عن البنك الفدرالي، من شأنها أن تحدث هزات عنيفة على السوق، وهي جيدة بالنسبة للمستثمرين إذا تمكنوا من تخطي المخاطر وإدارتها بشكل إيجابي.

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