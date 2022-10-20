«إينوك» تفتتح محطة خدمة بحرية في ميناء الحمرية

المصدر: (دبي - البيان)

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افتتحت مجموعة إينوك محطة خدمة بحرية جديدة في ميناء الحمرية بدبي، ما يجعلها محطة الخدمة البحرية الثامنة على مستوى الإمارة. ويعد ميناء الحمرية بوابة شحن بارزة إلى دبي. وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: يحتل ميناء الحمرية مكانة تنافسية باعتباره بوابة الشحن التقليدية إلى دبي، ويتمتع بموقع استراتيجي مهم، كونه مركزاً تجارياً أساسياً للإمارات. ويأتي افتتاح محطة الخدمة البحرية الجديدة في هذا الميناء ليؤكد التزامنا بتزويد شريان الحياة التجاري لدبي، مع حرصنا على تعزيز التراث البحري الغني للإمارات.

وإضافة إلى ميناء الحمرية، تدير مجموعة إينوك حالياً 7 محطات خدمة بحرية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وجميرا 3، وعبرة دبي، ونادي الفجيرة البحري، وأم سقيم، ونادي دبي للغولف، وسوق الحمرية.

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