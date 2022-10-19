8.1 تريليونات تحويلات عبر بنوك الإمارات في 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية لأكثر من 8.1 تريليونات درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.5% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 6.2 تريليونات درهم منفذة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021.

وتوزعت التحويلات المنفذة خلال السبعة أشهر الأولى من 2022، بواقع 4.946 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك و3.161 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك. واستحوذ يونيو على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الثمانية أشهر الأولى بواقع 1.162 تريليون درهم، ثم مارس بواقع 1.154 تريليون درهم.

فيما وصلت تحويلات أغسطس إلى 1.06 تريليون درهم ويوليو إلى 1.033 تريليون درهم، و1.082 تريليون درهم في أبريل و884.5 مليار درهم في مايو، و861.8 مليار درهم في فبراير و864.7 مليار درهم في يناير 2022.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 807.8 مليارات درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع بنسبة 13.1% مقارنة بنحو 714.17 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021.

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