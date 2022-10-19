2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 479 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 210.44 ملايين درهم و437 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.44 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الممزر. وتصدرت منطقة جبل علي أولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في الممزر بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة ند حصة وأخيراً مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 111 مبايعة بقيمة 601 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 406.61 ملايين درهم منها 28 رهن أراضٍ بقيمة 167.23 مليون درهم و54 رهن فلل وشقق بقيمة 239.39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 122 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 97 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 137.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 66 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 4 بقيمة 25 مليون درهم.

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