«فيوتشر كولارز» تطلق برنامجاً لتطوير مهارات تقنية المعلومات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «فيوتشر كولارز» برنامجاً لتطوير مهارات تقنية المعلومات لسد النقص في المهارات.

وسوف تعمل «فيوتشر كولارز» مع مؤسسات عالمية وأفراد داخل الإمارات لتنفيذ النشاط التدريبي في تجديد وتطوير وتركيز مهارات المتخصصين الراغبين في الدخول إلى قطاع تقنية المعلومات، القطاع الذي يواجه حالياً نقصاً ملحوظاً في الموهوبين على مستوى العالم.

وبحسب دراسة، فإنه مع حلول عام 2030 سيكون هناك نقص على المستوى العالمي في المهارات يصل إلى أكثر من 85 مليون شخص، وإذا تركت هذه المشكلة دون علاج فقد تؤدي إلى ضياع ما يقارب من 8.5 تريليونات دولار في مختلف الصناعات والقطاعات، بما في ذلك قطاع تقنية المعلومات.

ويأتي دخول «فيوتشر كولارز» إلى سوق الإمارات بهدف الإسهام في سد النقص الحالي في عدد الموهوبين من العاملين ذوي المهارات المتطورة الذي تواجهه الدولة، والذي يؤثر أيضاً على أجزاء كثيرة من العالم.

وسوف تتوسع «فيوتشر كولارز» من خلال ممارسة نشاطها في الإمارات لتصل إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي لتقدم خدماتها التعليمية في الكفاءة الرقمية عبر الإنترنت إلى كل من الأفراد والشركات في كافة أنحاء المنطقة.

وقالت بيتا ياروس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «فيوتشر كولارز»: إن الإمارات منذ سنوات تستثمر في التطوير السريع للتقنية الرقمية، مسترشدة بذلك برؤية قيادة الدولة التي تدرك الحاجة المُلحة لتدريب ودعم الموهوبين في تقنية المعلومات. وإننا نتشرف حقاً بأن يحظى أسلوبنا في التعليم المبتكر بهذا التقدير بفضل فعاليته في تطوير مواهب الموظفين من أجل العمل في قطاع تقنية المعلومات، وإننا واثقون بأن نموذجنا في التعليم، الذي تم تطويره وتقديمه على أيدي خبراء متمرسين، سوف يأتي بقيمة إضافية إلى ذوي الرؤية المستقبلية الأبرز في الوطن العربي، ونتطلع إلى الإسهام في الخطط الاستراتيجية التطويرية في دولة الإمارات من خلال تقديم مجموعات من المهارات والحلول التقنية إلى قطاع الأعمال والمشاريع المحلية التي تحتاج إلى تطوير إضافي لقدرات موهوبيها.

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