«إتش إس بي سي» يوسع نطاق الخدمات المصرفية الخاصة لتلبية احتياجات أصحاب الثروات بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك إتش إس بي سي HSBC عن توسيع نطاق أعماله الحالية في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات، لتلبية احتياجات قاعدة المستثمرين من أصحاب الثروات العالية سريعة النمو، الذين يرغبون في إبقاء أصولهم داخل الدولة، مع الاحتفاظ بالمرونة في هيكلة محافظهم الاستثمارية، عبر المراكز المالية الدولية الرئيسية.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط: يأتي إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة العالمية في الإمارات مكملاً لقطاع أعمال الخدمات المصرفية الخاصة الحائزة على جوائز، والتي نقوم بتقديمها إلى العملاء من خلال مركز دبي المالي العالمي منذ 2015.

وأضاف: افتتاحنا فرعاً جديداً لخدماتنا المصرفية الخاصة في الإمارات يعتبر بمثابة موقع إضافي مهم لشبكة HSBC العالمية لمراكز إدارة الثروات الدولية، من شأنه أن يوفر المزيد من الخيارات للعدد المتزايد من أصحاب الثروات في الإمارات بشأن مكان الاحتفاظ بأصولهم، وتمكين خبرائنا المصرفيين من توفير الدعم اللازم لعملائنا لإدارة وتنويع محافظهم الاستثمارية، وسيعمل بنك الخدمات المصرفية الخاصة الجديد على تلبية احتياجات العملاء من ذوي التوجهات الدولية ممن يمتلكون أصولاً ماليةً قابلة للاستثمار تزيد قيمتها على 2 مليون دولار.

وأضاف: إطلاق بنك HSBC الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة العالمية في الإمارات علامة واضحة على مدى التزامنا الثابت بتوفير إدارة ثروات خاصة دولية على مستوى عالمي للعملاء المقيمين وللإماراتيين، بالتزامن مع تزايد قاعدة أصحاب الثروات العالية في الدولة.

ومن خلال إضافة الإمارات يرتفع عدد مراكز إدارة الثروات الخاصة الدولية، التي يقوم HSBC بإداراتها إلى 11 مركزاً، ليصبح بذلك جزءاً من شبكة تضم كلاً من سويسرا وسنغافورة والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجيرنزي وهونغ كونغ والولايات المتحدة، وقال فرزاد بيليموريا، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات لدى بنك HSBC: تعتبر الإمارات مركزاً للخدمات المصرفية الخاصة العالمية، حيث يخبرنا عملاؤنا في الدولة، ومن جميع أنحاء العالم بشكل متزايد عن رغبتهم في الاحتفاظ بجزء من أصولهم المالية والعقارية فيها، ومن هذا المنطلق يأتي قيام بنك HSBC الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة العالمية بإضافة بعد جديد لمكانتنا الحالية في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.

وسيحصل عملاء الخدمات المصرفية الخاصة العالمية على إمكانية الوصول، والاستفادة من إمكانات HSBC عبر الهاتف المتحرك كجزء من المجموعة الشاملة للخدمات المصرفية الدولية المخصصة والمنتجات والخدمات الاستثمارية، كما سيحصل العملاء على خدمات نمط الحياة الشاملة، التي تقدمها Ten Lifestyle Group PLC، وهي إحدى خدمات الكونسيرج العالمية.

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