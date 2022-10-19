الإمارات أكبر مقر إقليمي للشركات الفرنسية في المنطقة

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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أكد أكسيل بارو المفوض التجاري الفرنسي الجديد لدى دولة الإمارات، والمدير الإقليمي للوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس الشرق الأوسط»، عمق العلاقات التي تربط بلادها مع الإمارات، وأشار إلى أن الدولة تحتضن أكبر عدد من الشركات الفرنسية في الشرق الأوسط مع 600 فرع لشركة فرنسية تعمل في الإمارات وتوظف نحو 30 ألف شخص. لافتاً إلى أن العديد من كبرى الشركات الفرنسية والشركات المتوسطة والصغيرة أيضاً اختارت دبي كمقر إقليمي لعملياتها، مع تنوع قطاعاتها بدءاً من صناعة الطيران والفضاء والطاقة مروراً بالمنتجات الفاخرة والنقل والبنوك والتأمين والتجزئة وصولاً إلى الفنادق والتصنيع.

ولفت إلى أن الدولة تستحوذ على 35 % من الصادرات الفرنسية إلى دول المنطقة كما في نهاية العام 2021، كما أنها ثاني أكبر مصدر إقليمي بحصة تصل إلى 17 % من واردات فرنسا من دول المنطقة. ولفت إلى أن التجارة البينية بين البلدين بلغت 5.6 مليارات يورو العام الماضي مقارنة مع 3.9 مليارات يورو في 2020 و4.8 مليارات يورو في 2019 ما قبل الجائحة.

وأوضح بارو أن الرصيد التراكمي للاستثمارات الفرنسية المباشرة في الإمارات يصل إلى 2.5 مليار يورو كما في نهاية 2020.

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